ایران :

رهبر معظم انقلاب: معنویت، عقلانیت و عدالت؛ ابعاد اصلی مکتب امام(ره)

رئیس جمهور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: پای مطالبات رهبری تا آخر ایستاده‌ایم

رئیس کل بیمه مرکزی: شرکت‌های بیمه همچنان حق بیمه گذشته را دریافت کنند

تفاهم:

تودیع و معارفه میرکاظمی و علی آبادی در وزارت نفت

تولیدات صنعتی چین کاهش یافت

مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالروز فراق امت و امام: نباید امنیت کسی که برانداز نیست ولی با تفکر سیاسی ما مخالفت است، سلب شود



تهران امروز:

انتقاد از جریان انحرافی در مراسم 15 خرداد

تورم به 2/14 درصد رسید

رئیس سابق ورزش سرپرست نفت شد

نامه تخلف قانونی دولت به رئیس جمهور ابلاغ شد



جام جم :

رهبر انقلاب: عمل به مکتب امام(ره) مانع انحراف می‌شود

بانک مرکزی: سپرده گذاری برای دریافت وام ممنوع است

اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت جسمی دیکتاتور یمن



جوان:

رهبر انقلاب در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: درس مکتب امام به همه مسئولان؛ خود را از خطا مصون ندانید

عباسی در نامه‌ای به آمانو: آژانس ملزم است رسماً بگوید برنامه کار اجرا شده است

تازه‌ترین اظهارات آیت‌الله مصباح درباره فراماسونری جدید



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: نباید امنیت کسی که با تفکر سیاسی ما مخالفت است، سلب شود

قبوض گاز با قیمت جدید رسید؛ تشویق مشترکان خوش حساب

دیکتاتور فرار کرد؛ جشن و پایکوبی در یمن



خراسان:

رهبر انقلاب در اجتماع 2 میلیون نفری عاشقان روح‌الله تبیین فرمودند: عقلانیت، معنویت و عدالت ارکان 3 گانه مکتب امام(ره)

دیکتاتور یمن هم به عربستان گریخت

فرسودگی 40 درصد شبکه آبرسانی و هدررفت 30 درصد آب تصفیه شده

دنیای اقتصاد:

جشن و پایکوبی در یمن به دنبال خروج دیکتاتور

خط 3000 میلیارد تومانی به راه افتاد؛ اعتبار جدید برای ساخت و ساز

رشد شگفت انگیز تجارت جهانی



شرق:

توصیه رهبر انقلاب به فعالان سیاسی؛ نباید امنیت کسی که برانداز نیست اما با تفکر سیاسی ما مخالفت است، سلب شود

انتقاد کارشناسان از ادغام وزارتخانه‌ها؛ فناوری اطلاعات قربانی راه و مسکن

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: علی‌آبادی بدترین انتخاب برای نفت است



فرهیختگان:

تودیع و معارفه سرپرست وزیر نفت برگزار می‌شود؛ احمدی‌نژاد علی‌آبادی را رسماً معرفی می کند

افزایش مازاد حساب جاری ایران به 24 میلیارد دلار

عبدالله صالح به دیکتاتور فراری تونس پیوست



کیهان:

رهبر انقلاب در جمع پرشور زائران حرم امام خمینی (ره): ای امام! شهادت می‌دهم مردم راه تو را حفظ کرده‌اند

واردات اتحادیه اروپا از ایران علی رغم تحریم‌ها 2 برابر افزایش یافت

تیراندازی صهیونیست ها به مردم در جولان 11 شهید بر جای گذاشت



ملت ما:

دیدگاه نمایندگان درباره گزارش "معاونت نظارت مجلس"؛ قانون گریزی دولت دلیل اصلی تذکرات مجلس

دعوت سید حسن خمینی به پرهیز از دروغ، تهمت، غیبت و کینه ورزی

رئیس جمهور یمن به بهانه درمان به عربستان رفت؛ فرار سومین دیکتاتور



همشهری:

رهبر معظم انقلاب: پیشرفت و عدالت نتیجه عملی مکتب امام(ره)

خط 10 اتوبوس تندرو سه روزه ساخته شد

رئیس جمهور از سرپرستی وزارت نفت انصراف داد

ژیمناستیک اجباری در مدارس

