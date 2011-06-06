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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۰

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز دوشنبه 16 خرداد بدین شرح است.

ایران :
رهبر معظم انقلاب: معنویت، عقلانیت و عدالت؛ ابعاد اصلی مکتب امام(ره)
رئیس جمهور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: پای مطالبات رهبری تا آخر ایستاده‌ایم
رئیس کل بیمه مرکزی: شرکت‌های بیمه همچنان حق بیمه گذشته را دریافت کنند

تفاهم:
تودیع و معارفه میرکاظمی و علی آبادی در وزارت نفت
تولیدات صنعتی چین کاهش یافت
مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالروز فراق امت و امام: نباید امنیت کسی که برانداز نیست ولی با تفکر سیاسی ما مخالفت است، سلب شود

تهران امروز:
انتقاد از جریان انحرافی در مراسم 15 خرداد
تورم به 2/14 درصد رسید
رئیس سابق ورزش سرپرست نفت شد
نامه تخلف قانونی دولت به رئیس جمهور ابلاغ شد

جام جم :
رهبر انقلاب: عمل به مکتب امام(ره) مانع انحراف می‌شود
بانک مرکزی: سپرده گذاری برای دریافت وام ممنوع است
اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت جسمی دیکتاتور یمن

جوان:
رهبر انقلاب در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: درس مکتب امام به همه مسئولان؛ خود را از خطا مصون ندانید
عباسی در نامه‌ای به آمانو: آژانس ملزم است رسماً بگوید برنامه کار اجرا شده است
تازه‌ترین اظهارات آیت‌الله مصباح درباره فراماسونری جدید

حمایت:
رهبر معظم انقلاب: نباید امنیت کسی که با تفکر سیاسی ما مخالفت است، سلب شود
قبوض گاز با قیمت جدید رسید؛ تشویق مشترکان خوش حساب
دیکتاتور فرار کرد؛ جشن و پایکوبی در یمن

خراسان:
رهبر انقلاب در اجتماع 2 میلیون نفری عاشقان روح‌الله تبیین فرمودند: عقلانیت، معنویت و عدالت ارکان 3 گانه مکتب امام(ره)
دیکتاتور یمن هم به عربستان گریخت
فرسودگی 40 درصد شبکه آبرسانی و هدررفت 30 درصد آب تصفیه شده
 
دنیای اقتصاد:
جشن و پایکوبی در یمن به دنبال خروج دیکتاتور
خط 3000 میلیارد تومانی به راه افتاد؛ اعتبار جدید برای ساخت و ساز
رشد شگفت انگیز تجارت جهانی
 
شرق:
 توصیه رهبر انقلاب به فعالان سیاسی؛ نباید امنیت کسی که برانداز نیست اما با تفکر سیاسی ما مخالفت است، سلب شود
انتقاد کارشناسان از ادغام وزارتخانه‌ها؛ فناوری اطلاعات قربانی راه و مسکن
رئیس کمیسیون انرژی مجلس: علی‌آبادی بدترین انتخاب برای نفت است

فرهیختگان:
تودیع و معارفه سرپرست وزیر نفت برگزار می‌شود؛ احمدی‌نژاد علی‌آبادی را رسماً معرفی می کند
افزایش مازاد حساب جاری ایران به 24 میلیارد دلار
عبدالله صالح به دیکتاتور فراری تونس پیوست

کیهان:
رهبر انقلاب در جمع پرشور زائران حرم امام خمینی (ره): ای امام! شهادت می‌دهم مردم راه تو را حفظ کرده‌اند
واردات اتحادیه اروپا از ایران علی رغم تحریم‌ها 2 برابر افزایش یافت
تیراندازی صهیونیست ها به مردم در جولان 11 شهید بر جای گذاشت

ملت ما:
دیدگاه نمایندگان درباره گزارش "معاونت نظارت مجلس"؛ قانون گریزی دولت دلیل اصلی تذکرات مجلس
دعوت سید حسن خمینی به پرهیز از دروغ، تهمت، غیبت و کینه ورزی
رئیس جمهور یمن به بهانه درمان به عربستان رفت؛ فرار سومین دیکتاتور

همشهری:
رهبر معظم انقلاب: پیشرفت و عدالت نتیجه عملی مکتب امام(ره)
خط 10 اتوبوس تندرو سه روزه ساخته شد
رئیس جمهور از سرپرستی وزارت نفت انصراف داد
ژیمناستیک اجباری در مدارس
 
کد مطلب 1328369

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