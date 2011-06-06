غسان درویش" در گفتگو با مهر: وجه مشترک انقلاب ایران و بهار عربی/ مقاومت مرهون تفکر امام خمینی است

"غسان درویش" مدیر امور رسانه ای حزب الله لبنان در بیروت که برای حضور در مراسم سالگرد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در تهران حضور داشت، در گفتگو با خبرگزاری مهر به این نکته اشاره کرد که انقلابهای عربی تاکنون در پی اقدامات آمریکا و دیگر کشورهای غربی به اهداف خود نرسیده و راهی طولانی برای تحقق این مسئله دارد.

*خبرگزاری مهر: نقش امام خمینی (ره) را در بیداری ملل اسلامی و تحولات جهان عرب به ویژه در لبنان چگونه ارزیابی می کنید؟

- غسان درویش : حرکت امام خمینی (ره) تاثیر بی بدیلی بر تحولات جهانی داشته است. به عنوان نمونه در لبنان حزب الله نشات گرفته از تفکر و ایده امام محسوب می شود که با دستان ایشان بنا نهاده شد. اکثریت کسانی که در شکل گیری حزب الله نقش داشتند از همراهان امام خمینی(ره) در جریان انقلاب اسلامی محسوب می شدند.



از سوی دیگر با وجود گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مشاهده می شود که انقلابهای جهان عرب به شیوه این انقلاب شکل می گیرد. در اینجا انقلاب اسلامی و انقلابهای عربی (بهار عربی) مطالبات و خواسته های مشترکی دارند که آنها را نمی توان نادیده گرفت، این مطالبات شامل تحقق عدالت و رسیدگی به امور مستضعفان و رنج دیدگان است.

*شما آینده جهان عرب را با توجه به تحولاتی که رخ داده است، چگونه ارزیابی می کنید؟

- باید بر این نکته تاکید ورزید که انقلابهای عرب تاکنون به نتایجی که از پیش برای خود تعیین کرده بود نرسیده است. این انقلابها با توجه به اینکه بر خلاف خواست آمریکا رخ داد با هجمه شدیدی از سوی آنان روبرو است. حتی انقلابهای رخ داده در مصر و تونس نیز تاکنون پیروزی کامل را محقق نکرده اند. این انقلابها هم اکنون با محاصره شدیدی از سوی آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی روبرو است و ما امیدواریم در نهایت انقلابیون به اهداف اصلی خود برسند.

به واقع ملتهای عرب تاکنون نتوانسته اند به مطالبات اصلی انقلاب خود دست پیدا کنند، اما می توان به این مسئله تاکید کرد که آینده انقلابهای جهان عرب و دورنمای مبارزه با رژیم اسرائیل در منطقه بسیار روشن است.

*حال به مسئله ای داخلی درباره لبنان اشاره کنیم. با وجود گذشت بیش از سه ماه همچنان دولت لبنان تشکیل نشده است، عامل اصلی این تاخیر چیست؟

- آمریکا بازیگر اصلی در بحران تشکیل نشدن دولت لبنان است. بر این اساس در حالی که جریانهای لبنانی در تلاش برای تشکیل دولت هستند، در مقابل آمریکا در راستای تخریب و از بین بردن این تلاشها حرکت می کند تا با وجود گذشت این مدت شاهد تشکیل دولت در لبنان نباشیم. این مسئله را می توان در راستای تلاشهای آمریکا در ایجاد هرج و مرج سازمان یافته در جهان عرب ارزیابی کرد که لبنان نیز جزئی از پروژه آنان به شمار می رود.