آلودگی آب از شایعه تا واقعیت/ نگرانی مردم از بالا آمدن فاضلاب شهری

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر با افزایش سطح آبهای زیر زمینی در شهر کرمان مشکلات مختلفی در این شهر نمایان شده است که مهمترین آنها بروز صدمات مختلف به ساختمانهای شهر کرمان بخصوص در بافت قدیم و همچنین در معرض خطر قرار گرفتن ابنیه تاریخی کرمان و تخریب بناهای تاریخی همچون باغ له له است.

اما آنچه از ابتدای بروز این پدیده در کرمان نگرانی هایی را بین مسئولان بهداشت کرمان و مردم ایجاد کرده بود بالا آمدن سطح این آبها و احتمال آلودگی محیط زندگی مردم است.

نزدیک شدن سطح آبهای زیر زمینی کرمان که همان آبهای فاضلاب شهری هستند تا عمق سه متری زمین عملا در برخی مناطق شهر کرمان این آبها را در کنار لوله های آب شرب شهری قرار داده است و به همین دلیل مردم نگران آلودگی آب شرب

هستند.

مردم به دستگاههای تصفیه خانگی و آب معدنی روی آوردند

این نگرانی موجب شده است شایعاتی در خصوص آلودگی آب شرب کرمان شنیده شود به همین دلیل مردم به خرید دستگاههای تصفیه آب و همچنین در مواردی استفاده از آب معدنی برای شرب روی آورده اند.

در این میان مسئولان آب و فاضلاب شهر کرمان بروز این آلودگیها را در آب شرب تکذیب می کنند و منشاء این شایعات را افراد سود جویی می دانند که به دنبال فروش دستگاههای تصفیه آب غیر استاندارد خود هستند.

مسئولان آزمایشگاه آب و فاضلاب شهر کرمان نیز به آزمایش دقیق منابع آبی مختلف شهر کرمان خبر می دهند.

مسئولان بهداشتی در خصوص سلامت آب اظهار نظر نمی کنند

نکته جالب اینکه مسئول این آزمایشگاه وجود کارکنان زن در این آزمایشگاه را دلیلی بر حساسیت بیشتر کارکنان این آزمایشگاه بر سلامت آب شهر کرمان می داند اما در اینجا این نکته مطرح می شود نظر مسئولان بهداشتی شهر کرمان در خصوص وضعیت سلامت آب در کرمان چیست؟

این درحالی است که مسئولان بهداشتی شهر کرمان در این خصوص تاکنون هیچ اظهار نظر مشخصی نکرده اند.

زیرزمینهایی مملو از فاضلاب

آنچه که مسلم است هم اکنون سطح زیر زمینی شهر کرمان که ناشی از آب فاضلاب کرمان در سیستم های جذبی شهر کرمان است در برخی مکانها به سه متری زمین رسیده است بطوریکه زیر زمین برخی از ساختمانهای کرمان مملو از آب فاضلاب است و تمامی آب انبارهای کرمان نیز به همین دلیل تعطیل شده اند.

شنیده ها حاکی از آن است که سیستم لوله کشی آب نیز بخصوص لوله های اصلی در بافت قدیم شهر در معرض این آبها قرار گرفته است.

لزوم تشکیل کمیته بررسی سلامت آب کرمان

تشکیل کمیته ای ویژه از مسئولان بهداشتی و اجرایی شهر کرمان و بررسی وضعیت آب شهر کرمان پیشنهادی است که مسئولان استان کرمان باید آن را با جدیت بررسی کنند و نتایج مطالعات این کمیته را نیز به مردم اعلام کنند.

آلودگی آب شایعه سود جویان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان استفاده افراد سود جواز شایعات موجود در جامعه را خطر بزرگی دانست و گفت: برخی افراد با فروش دستگاههای غیرقانونی و غیر مجاز تصفیه آب خانگی به اعتبار شرکت آب فاضلاب استان کرمان ضربه می زنند.

محمد طاهری ادامه داد: شرکت آب فاضلاب استان با دارا بودن آزمایشگاه منحصر به فرد و مجهز در جنوب شرق کشور وظیفه تامین آب آشامیدنی سالم و مطابق با استانداردهای ملی را وظیفه خود می داند.

این مسئول افزود: با اطمینان خاطر می گوییم که آب شرب شهر و استان کرمان آبی سالم و تصفیه شده و مطابق با استانداردها است که حتی از استاندارد برخی استانهای کشور نیز بهتر است.

با هماهنگی دادگستری نمایندگیهای فروش تصفیه آب خانگی جمع آوری می شوند

وی ادامه داد: برای جمع آوری نمایندگی های فروش دستگاه تصفیه آب با مقامات قضایی استان صحبت شده و به شدت پیگیر این مسئله هستیم چرا که پر کردن جیب یک عده خاص با چهار تماس تلفنی انجام شده و در کوتاه مدت یک شایعه آلودگی آب که بی اساس است منجر به فروش هزاران بسته آب معدنی و یا فروش دستگاههای تصفیه آبی می شود که خود خطرساز برای سلامتی مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد با اشاره به بحث بالا آمدن آبهای زیر زمینی تداخل آب شرب با این آبها را هشدار می دهند گفت: تنها جایی که در شهر کرمان متفاوت و در ارتفاع پایین تر است مسجد جامع است که سه متر اختلاف ارتفاع دارد و در بقیه نقاط شهر سطح آب فاضلاب و یا زیر زمینی 2 تا 3.5 متر پایین تر است و امکان آلودگی ثانویه به دلیل بالا آمدن آبهای زیر سطحی اصلا وجود ندارد.

طاهری گفت: در استان کرمان کیفیت آب تصفیه شده بسیار بهتر از دیگر استانهاست چراکه آب کرمان علی رغم سختی که دارد تنها نیاز به کلر زنی دارد و آب سالمی است اما در استانهایی مثل خوزستان کلر زنی پاسخ نمی دهد و از ازن زنی برای تصفیه آب استفاده می شود و با هزینه های بالاتری آب سالم تامین می شود.

وی یادآورشد: 247 حلقه چاه آب شرب در استان داریم که چهار متر در ثانیه آب را وارد شبکه لوله کشی شهر می کند و شبکه آب فاضلاب استان 56 شهر را تحت پوشش خود دارد.

وی تعداد مشترکان آب استان را 436 هزار نفر ذکر کرد و گفت: 130هزار مشترک در شهر کرمان زندگی می کنند و در مصرف آب بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در چهارماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش مصرف داشتیم که نیاز به زمان بیشتری برای محاسبه نرخ کاهش داریم.

فاضلاب کرمان به کندی پیش می رود

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه فاضلاب استان گفت:ف اضلاب در شهر کرمان و کهنوج در حال اجراست و در ماهان در ایام دهه فجر کلنگ زنی شده است و فاضلاب سیرجان نیز بعد از ابلاغ بودجه طرح فاضلاب کشور توسط مجلس کلنگ زنی می شود.

طاهری گفت: اجرای فاضلاب با گذشت 16 سال از شروع طرح با سرعت کمی همراه بود که در سال گذشته با اختصاص 3.7 از بودجه 4.3 میلیارد تومانی سرعت بهتری گرفت و در سال جدید نیز 10میلیارد تومان اختصاصا بودجه داشتیم که امیدواریم تمام آن را جذب کنیم.

پیشرفت 18 درصدی پس از 16 سال

وی پیشرفت کار در فاضلاب شهر کرمان را 18درصد دانست و گفت: از شهریور امسال 23.5 کیلومترشبکه فاضلاب کرمان اجرایی شده است که در برنامه داریم امسال نیز 40 تا 50 کیلومتر به شبکه بیافزاییم.

وی ادامه داد: کل شبکه فاضلاب شهری کرمان هزار و 600 کیلومتر در طراحی های مشاوران شرکت اعلام شده است که با احتساب گسترش شهر بهدو هزار و 800 کیلومتر افزایش خواهد یافت که تاکنون در کل 239 کیلومتر آن اجرایی شده است.

وی دلیل ضرورت اجرای فاضلاب ماهان را قرار داشتن این منطقه بر روی سفره های آب زیر زمینی قابل استفاده شهر کرمان دانست و افزود: خوشبختانه سرعت اجرای فاضلاب در ماهان خوب است دو امیدواریم با بودجه خوبی که وزارت نیرو در اختیارمان قرارداده است هر چه سریعتر اجرایی شود.

دستگاههای تصفیه غیر استاندارد مرگبار هستند

مسئول آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب کرمان در خصوص استفاده از دستگاههای غیر استاندارد به خصوص دستگاههای خارجی که هم اکنون در بازار کرمان عرضه می شود گفت: این دستگاهها با کاهش شاخصه های موجود در آب، آب را در حد آب مقطر کاهش می دهد که این امر موجب می شود سلامتی فرد مصرف کننده به خطر بیفتد.

مینا سالارپور گفت: این دستگاهها آنوینها و کاتوینهای آب را به شدت کاهش می دهند و املاح مورد نیاز بدن انسان را از بین می برند.