به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت دانشگاه «اوپسالا»، در این همایش دوسالانه، محققانی از سراسر دنیا به ارائه مقاله، نمایش پوستر و بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین یافته‌ها در مورد زبان‌های ایرانی خواهند پرداخت.

این همایش طیف گسترده‌ای از حوزه‌های گوناگون زبان‌شناسی نظیر نحو، معناشناسی، ساخت‌واژه، واج‌شناسی، گویش‌شناسی، زبانشناسی تاریخی و زبانشناسی رایانه‌ای و غیره را دربرمی‌گیرد.

از چند استاد برای ایراد سخنرانی دعوت شده است؛ سخنرانان دعوت شده به همایش امسال عبارتند از: پروفسور بو اوتاس از دانشگاه اوپسالای سوئد، دکتر محمد دبیرمقدم استاد دانشگاه علامه طبابایی و دکتر علی درزی استاد دانشگاه تهران.

همچنین اعضای کمیته هماهنگ‌کننده چهارمین همایش بین‌المللی زبانشناسی ایرانی عبارتند از: سیمین کریمی از دانشگاه آریزونا، کارینا جهانی از دانشگاه اوپسالا و آگنوس کورن از دانشگاه فرانکفورت.

این افراد عضو کمیته علمی همایش نیز هستند. سایر اعضای این کمیته عبارتند از: عباسعلی آهنگر از دانشگاه سیستان و بلوچستان، اریک آنونبی از دانشگاه کارلتون (اوتاوا کانادا)، مصطفی عاصی از انستیتو انسانشناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، النا بشیر از دانشگاه شیکاگو، اوته بوهناخر از دانشگاه اوپسالا (سوئد)، محمد دبیرمقدم از دانشگاه علامه طباطبایی، لویس گبهارت از دانشگاه ایلی‌نویز شمالی (آمریکا)، ژیلا قمیشی از دانشگاه مانیتوبا (کانادا)، جئوفری هایگ از دانشگاه بامبرگ (آلمان)، نادر جهانگیری از دانشگاه فردوسی مشهد و هانس کریستین لوشوتسکی از دانشگاه وین (اتریش).

بلافاصله بعد از این همایش، یک کارگاه آموزشی از 30 خرداد تا 2 تیر در همین دانشگاه نیز برگزار می‌شود.

زبان‌های ایرانی زیرمجموعه‌ای از شاخه هند و ایرانی خانواده زبان‌های هند و اروپایی هستند که عمدتاً در فلات ایران تکلم می‌شوند. از زبان‌های پرگویش‌ور ایرانی می‌توان به فارسی، کردی، بلوچی و پشتو اشاره کرد.