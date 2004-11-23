تئاتر تجربي در ايران اشتباه تعبير شده است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، پيتر شومان و همسرش الگا شومان در حالي كه لباسهاي كارخود را بر تن داشتند و در محوطه باز دانشگاه هنر مشغول فراهم كردن عروسكها ، صحنه اجراي كارگاهي شان و تنور نان تاريخي خود بودند، در جمع خبرنگاران حاضر شدند و دوستانه به سوألات خبرنگاران پاسخ دادند.

پيترشومان با بيان مطلب فوق تصريح كرد: خيلي از افراد فكر مي كنند تئاتر عروسكي يك كار سبك است اين تصور هم درست نيست.

وي گفت: دومين بار است كه گروه نان و عروسك به ايران آمده است و دوست داريم بازهم اين تجربه تكرارشود و بار ديگر همراه با گروه به ايران بيايم تا بتوانيم در كنار كارگاه آموزشي ، تئاتر هم اجرا كنيم.

اين هنرمند عروسكي افزود: تئاتر ما تئاتر تجربي است كه از طرف دولت حمايت مالي نمي شود .ما با زباله هاي دور ريختني تئاتر اجرا مي كنيم.

شومان همچنين اظهار داشت: خيلي از كساني كه اكنون در آمريكا تئاتر كار مي كنند كار خودشان را با گروه ما شروع كرده اند يا در كارگاه هاي آموزشي ما حضور داشته اند.

در اين جلسه الگا شومان يكي از اعضاي اصلي تئاتر نان و عروسك متذكر شد: كار ما ارتباطي با موسسه آكادميك ندارد و پيتر ترجيح مي دهد با بازيگران حرفه اي كار نكند و بيشتر با كساني كه تجربه چنداني ندارند، كاركند.

همسر شومان در پاسخ به اين كه چرا تم بيشتر نمايش هاي آنها ضد جنگ است ، متذكر شد: جنگ يعني نابودي و ما فكر مي كنيم بعد از هزاران سال ديگر بايد شيوه هاي ديگري براي حل مسايل مان داشته باشيم. شما به عنوان هنرمند مي توانيد از ذهن و زبان خود براي بيان توانايي هاي تان بهره بگيريد. جنگ بدترين چيز دنيا است و ما در نمايش هاي خود هميشه نسبت به جنگ و اتفاقات پيرامون آن معترض بوده ايم.





دكتر پوپك عظيم پور استاد رشته تئاتر عروسكي و مشاوراين جشنواره نيز در اين جلسه درباره اجراي فرداي خانواده شومان گفت: اين يكي از اجراهاي خوب گروه نان و عروسك است كه 40 سال است آن را اجرا مي كنند. تم اصلي اين نمايش مانند كارهاي ديگر گروه انسانيت و انسان است.اين اجرا براگرفته از آيين هاي مسيحيت و برخورد بين نمادها ي مختلف است. اين گروه اصلا اعتقادي به نمايشنامه نوشتن ندارند وكارهاي انها براي اجرا در كشو رخاصي در نظر گرفته نشده است .

نشست گفت و گوي مذكور امروز با يك ساعت و نيم تاخير و تغيير محل برگزاري ساعت 11.30در تالار فارابي دانشگاه هنر برگزار شد .