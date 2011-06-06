وضعیت رویت ماه گرفتگی 25 خرداد در ایران/ دومین ماه گرفتگی در آذرماه

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پدیده ماه گرفتگی یا خسوف زمانی رخ می دهد که زمین در میان ماه و خورشید قرار می گیرد. در این حالت زمین سد عظیمی را در رسیدن نور خورشید به ماه ایجاد می کند و نور سفیدرنگ ماه که حاصل بازتابش نور خورشید است را از آن می گیرد و در عوض با نوری که از جو خود می گذراند چهره ای سرخ رنگ را به ماه هدیه می دهد.

دبیر انجمن نجوم اهواز با اشاره به جزئیات ماه گرفتگی 24 خرداد افزود: این پدیده در شامگاه روز 25 خردادماه از ساعت 21 و 54 دقیقه و 37 ثانیه با خسوف نیمسایه ای آغاز می شود ماه به تدریج وارد سایه زمین می شود و دقایقی پیش از آغاز خسوف جزیی تاریکی عظیمی از خسوف نیم سایه ای در لبه غربی ماه ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه در ساعت 22 و 52 دقیقه و57 ثانیه اولین برخورد سایه زمین با لبه غربی ماه صورت می گیرد و خسوف جزئی آغاز می شود، اضافه کرد: در ساعت 00:43:44 روز 26 خرداد ماه، خسوف کامل می شود. در این زمان ماه به بیشترین تاریکی خود می ‌رسد و در ساعت 1 و 32 دقیقه و 42 ثانیه خسوف کلی کامل می شود.

جعفری زاده به زمان پایان این پدیده اشاره کرد و اظهار داشت: در ساعت 2 و 32 دقیقه و 14 ثانیه ماه به تدریج از درون سایه زمین خارج می ‌شود و در ساعت 3 و 30 دقیقه و 41 ثانیه خسوف به پایان می رسد.



وی با تاکید بر اینکه این پدیده نجومی از ایران قابل رویت است، اضافه کرد: این خسوف در آسیا به جز نوار شمالی آن، آفریقا، اروپا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی و جنوبگان قابل مشاهده است. تنها قاره ای که از رصد این خسوف محروم می ماند آمریکای شمالی خواهد بود.



وی همچنین به وضعیت قرار گرفتن اجرام آسمانی در روزهای 25 و 26 خرداد ماه اشاره کرد و گفت: ماه در زمان خسوف در صورت فلکی مارافسای و درون راه شیری قرار دارد که زمان مناسبی است برای رصدگران تا علاوه بر رصد خسوف روزهای 25 و 26 خردادماه به رصد و عکسبرداری از سحابی ها و خوشه های صورت فلکی بپردازند.





ماه گرفتگی دیگر در آذرماه





دبیر انجمن نجوم اهواز همچنین از وقوع خسوف دیگری در آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: خسوف بعدی از نوع کلی است که در شامگاه شنبه 19 آذرماه 1390 مقارن با طلوع ماه رخ می دهد.