۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۷

تظاهرات ضد پادشاهی شهروندان مغرب در "دارالبیضا"

رسانه های خارجی از تظاهرات گسترده شهروندان مغرب علیه پادشاه این کشور در چندمین ماه متوالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از شهروندان مغرب روز گذشته در چندمین ماه متوالی تظاهرات گسترده ای علیه محمد ششم پادشاه این کشور برپا کردند.

حاضران این تظاهرات که در دارالبیضا برگزار شد با سر دادن شعارهایی اصلاحات سیاسی و قانونی و کاهش اختیارات پادشاه این کشور را خواستار شدند. این تظاهرات بر خلاف اعتراضات گذشته به دخالت نیروهای پلیس منجر نشد.

علاوه بر جنبش جوانان 20 فوریه فعالان جنبش اسلامی عدل و احسان یکی از بزرگترین جنبش ها در مغرب نیز در این تظاهرات حضور داشتند.

