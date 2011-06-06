ابوالفتح نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موفقیت اقتصادی و صنعتی در ابعاد ملی یک تقاضای ملی را نیز می طلبد که برای برخی از اشخاص چنین نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقاضاهای برون مرزی مشکل صنعت و اقتصاد ایران شده است، یادآور شد: در برخی از مواقع داشته های ما به راحتی با اقلام وارداتی تعویض می شود و درست زمانیکه تولیدات ایرانی با کیفیت مطلوب وارد بازار می شود واردات نیز آغاز می شود که این حرکت نشان از ضعف در کشور است.

نیکنام در ادامه سخنان خود وضعیت صنعت استان فارس را مناسب دانست و گفت: هر کدام از صنایع استان فارس دارای مشتری خاص خود است که با رویکرد جدید و حمایتهایی که از صنعت استان شده امیدواریم روند روبه رشد صنعت فارس سرعت بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه گاهی مواقع عدم موفقیت در صنعت به دلیل بی توجه ای و عدم تجربه است، ادامه داد: صنایع موفق در استان فارس فراوان هستند و آنانی که با عدم موفقیت روبه رو شده اند کسانی هستند که نگاه درست و دقیقی به صنعت نداشتند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زیاده خواهی از جمله موادی است که می توان صنعتگران را با مشکل مواجه کند در حالیکه می توان با استفاده از برنامه ریزیهای درست و دقیق روند رشد را آرام آرام ولی با قدرت طی کرد.

نیکنام یادآور شد: صنعتگرانی که تولیدات خود را با نگاه ملی انتخاب کرده باشند موفق هستند ولی کسانیکه نگاه خود را تنها به تولید درون استانی دوخته باشند موفق نیستند.