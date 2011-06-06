به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی مدیرعامل شرکت پخش "جبرئیل" که پخش فیلم سینمایی "پایان‌نامه" را برای اکران عمومی بر عهده دارد، گفت: زمانی که شرایط مساوی و برابر برای تبلیغات آثار روی پرده فراهم نمی‌شود و امکان پخش تیزر تلویزیونی که مهمترین تبلیغ برای فیلم‌های سینمایی محسوب می‌شود، در اختیار صاحبان آثار قرار نمی‌گیرد، مسلما برای آگاهی مردم از این آثار و حضور آن‌ها در سالن‌های سینمایی باید از دیگر روش‌های تبلیغاتی و ایده‌های جدید استفاده کنیم و این امر از جمله وظایف دفاتر پخش فیلم محسوب می‌شود.

وی در ادامه به اجرای طرح "بلیت همسایه" اشاره کرد و گفت: ساکنان مناطق مسکونی که نزدیکی سینماها زندگی می‌کنند، در طول سال به واسطه اکران فیلم‌ها با تردد و ازدحام سینمادوستان مواجهند و این امر مسلما باعث آزردگی خاطر و بر هم خوردن آرامش آن‌ها می‌شود، از این‌ر‌و و برای سپاسگزاری از این عزیزان برای اولین بار در ایرن طرح "بلیت همسایه" را اجرا کردیم.

صادقی در پایان گفت: در این طرح از طریق توزیع بلیت نیم‌بها، ساکنان منازل مسکونی محدوده 21 سینما را برای دیدن فیلم به سالن‌های نمایش‌دهنده دعوت کردیم تا از این طریق علاوه بر ایجاد تغییر در رویکرد خانواده‌ها نسبت به سینما، شرایط رونق سینمای ملی را نیز فراهم کنیم و معتقدیم این روش می‌تواند الگویی برای دیگر پخش‌کنندگان باشد تا از این راه شرایط آشتی مخاطبان با سینما را فراهم آورند.

فیلم سینمایی "پایان‌نامه" به کارگردانی حامد کلاهداری و بازی بهاره افشاری، حامد کمیلی، چکامه چمن‌ماه، هادی دیباجی روی پرده سینماها است.