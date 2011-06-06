ضدماده 16دقیقه به دام افتاد/ گفتگو با رهبر کاتولیکها درباره منشاء جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در برخورد دهنده بزرگ هادرون روز گذشته فعالیتهای خبرساز زیادی انجام داده اند، آنها توانسته اند ضد ماده که در کتاب جنجالی "دن براون" خالق کتاب "رمز داوینچی" به عنوان سلاح کشتار جمعی معرفی شده است را به مدت 16 دقیقه، طولانی ترین مدت زمانی که برای حفظ ضد ماده در جهان به ثبت رسیده، حفظ کنند و از سویی دیگر رئیس سرن با پاپ دیدار محرمانه ای داشته که در آن درباره منشاء جهان هستی و فعالیتها برای یافتن بوزون هیگز سخن گفته است.

محبوس کردن ضد ماده در بطری

دانشمندان در برخورد دهنده بزرگ هادرون سال گذشته نیز توانسته بودند ضد ماده را به دام بیاندازند اما تنها برای کسری از ثانیه، اما اکنون موفق شده اند ضد ماده هیدروژن را به مدت 16 دقیقه، یعنی پنج هزار برابر بیشتر از مدت زمان پیشین به دام انداخته و حفظ کنند.

محققان در گزارش خود توضیح داده اند که چگونه طی یک آزمایش به نام "آلفا" بطری مغناطیسی خلق کرده اند که توانسته است ضد اتم را با فاصله از دیواره های بطری معلق نگاه داشته و ضد هیدروژن را در خود ذخیره کند. پروفسور "ماکوتو فوجیوارا" از محققان سرن که در این آزمایش حضور داشته است، می گوید: ما توانستیم ضد ماده را برای حدودا هزار ثانیه حفظ کنیم، این مدت زمان می تواند در تحقیقات ضد ماده تحول بزرگی ایجاد کند.

ضد هیدروژن رها شده در حال نابود شدن

ضد ماده در کتاب "فرشته ها و شیاطین" دن براون نقش مهمی به عهده دارند زیرا در این داستان انجمنی سری یک بطری حاوی این ماده را از سرن می رباید تا بتواند از قدرت مخرب آن علیه انسانها استفاده کند. تنها نیم گرم از ضد ماده می تواند قدرت تخریبی 20 برابر انفجار هیروشیما به وجود بیاورد اما دانشمندان سرن باور دارند تا رسیدن به این نقطه از دانش چندین میلیارد سال فاصله وجود دارد.

ضد ماده یکی از اسرار آمیزترین رازهای جهان هستی است زیرا در انفجار بزرگ، ماده و ضد ماده باید به اندازه ای مشابه خلق می شدند، اما از آنجایی که ضد ماده و ماده یکدیگر را به نابودی می کشانند، اکنون نباید چیزی به جز نور خالص در جهان باقی می ماند.

با این همه اکنون به نظر می رسد تنها ضد ماده از دید پنهان شده است در حالی که ماده بر جای خود باقی است و به این شکل نیمه گمشده جهان هستی همچنان در دید انسان ناشناخته باقی مانده است. از این رو دانشمندان تلاش کردند تا دریابند آیا ضد هیدروژن تحت فرمان قوانین معمول فیزیک ماده قرار می گیرد یا نه، اما پیش از آن باید می توانستند این ضد ماده را برای مدتی کافی از نابود شدن توسط ماده نجات می دادند.

دانشمندان در سرن توانستند ضد هیدروژن را برای 16 دقیقه محبوس کنند

بر اساس گزارش نیچر، به این شکل دانشمندان توانستند در پروژه آلفا به واسطه ترکیب ضد پروتون و پوزیترون در اتاقک خلاء اتمهای ضد هیدروژن را خلق کنند. تمامی این فرایند در یک بطری مغناطیسی رخ داده است که با استفاده از ویژگی های مغناطیسی ضد اتمها توانست ضد هیدروژن را حفظ کند. پس از به دام افتادن ضد ماده در این بطری، محققان توانستند ضد اتمها را با خاموش کردن میدان مغناطیسی و فراهم آوردن زمینه برای نابودی آنها توسط ماده، ردیابی کنند زیرا در این فرایند پرتوهای نوری به وجود آمد.

ملاقات سرن با رهبر کاتولیکهای جهان

از سویی دیگر "رالف هیور" مدیر کل سرن، سازمانی که هدایت برخورد دهنده بزرگ هادرون را به عهده دارد، با پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیکهای جهان ملاقاتی محرمانه داشت تا در این ملاقات با وی درباره تلاشهایی که برای یافتن ذرات بوزون هیگز که به دلیل فرار بودن و ناشناخته بودن به "ذرات خدا" شهرت دارند، گفتگو کند.

برخورد دهنده بزرگ هادرون در تلاش است تا با انجام آزمایشهایی منشاء جهان هستی را بیابند، از این رو این برخورد دهنده زیر زمینی قصد دارد با شبیه سازی انفجار بزرگ نشانه هایی از این پدیده را به دست بیاورند، تلاشهایی که تا کنون چندان موفقیت آمیز نبوده اند.

دانشمندان در تلاشند با استفاده از این دستگاه بزرگ به بنیادی ترین ذرات سازنده جهان هستی دست پیدا کنند، که یکی از این ذرات بوزون هیگز است ذراتی که عامل جرم در جهان هستی شناخته می شود.

در جلسه رئیس سرن با پاپ، برخی از حاضران اعلام کردند این آزمایشها می توانند خطرناک باشند و حتی این آزمایشها را عامل اصلی زمین لرزه های نیوزیلند و ژاپن اعلام کردند، اما "هیور" می گوید سرن کاری را به جز آنچه جهان برای میلیاردها سال مشغول به انجام آن بوده را انجام نداده است.

بر اساس گزارش تلگراف، هیور در نشست خود با پاپ اعلام کرد برای همکاری با همه رهبران مذهبی جهان و فلاسفه بسیار مشتاق بوده تا بتواند تصور درست تری از آنچه پیش از جهان هستی وجود داشته را به دست بیاورد. وی در نهایت نشست خود با پاپ را بسیار رضایت بخش اعلام کرد.