مهارت نیروی انسانی با نیاز بازار کار در همدان همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حیدر نوری در همایش کارجو، اشتغال و تعاون افزود: باید برای بازار متناسب با عرضه نیروی کار راهبردها و استراتژی‌ها را تعیین کرد و در این راستا سیاستگذاری اشتغال نیز باید بر حول این محور تغییر جهت دهد.

استان همدان با کمبود نیروی ماهر مواجه است

نوری با بیان اینکه استان همدان با کمبود نیروی ماهر مواجه است، اظهار داشت: مشکل اساسی در این زمینه متناسب نبودن نیروی کار با نیاز بازار است که این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مدنظر قرار گیرد.

وی با یادآوری این نکته که در برنامه پنجم توسعه به مشکل بازار به نحو مطلوبی پرداخته شده است، افزود: ایجاد صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید و ایجاد اشتغال یکی از موارد مهم برنامه پنج ساله کشور است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان اضافه کرد: در کشور واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که با شکست مواجه شده‌اند بیشتر به دلیل نحوه اداره و مدیریت واحد بوده زیرا کشور ما با هیچگونه کمبود و محدودیت پولی مواجه نیست.

ایجاد مراکز مشاوره قبل و حین تولید ضروری است

علی حیدر نوری با تأکید بر اینکه باید مراکز مشاوره قبل و حین تولید در کشور داشته باشیم، گفت: نبود مراکزی که بتواند مدیریت تولید را با کارآفرینی ترویج دهد از مهمترین مشکلات کشور است.

نوری اظهار داشت: مهارت آموزی، افزایش توان مدیریتی تشکل‌ها، پرداخت تسهیلات آسان برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد مراکز مشاوره از موارد بسیار مهم رفع مشکل بیکاری و تولید است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان ادامه داد: با توجه به اینکه گرایش اقتصاد استان همدان بیشتر به سمت کشاورزی و گردشگری است، باید این اقتصاد را به سمت توسعه صنعتی سوق داد.

نوری با بیان اینکه بخش کشاورزی با توسعه صنعتی رونق می‌یابد، افزود: در سفر هیئت دولت به استان همدان مصوبات خوبی برای بخش صنعتی به ویژه صنایع بزرگ به دست آمد که با اجرای آنها استان به سمت توسعه پیش خواهد رفت.

صنایع بزرگ در استان همدان در حال شکل‌گیری است

وی با اشاره به اجرای طرح‌هایی از جمله پتروشیمی و فولاد در استان همدان یادآور شد: صنایع بزرگ به عنوان راهنما در استان در حال شکل‌گیری است که در حاشیه آن صنایع پایین دستی نیز شکل می‌گیرد.

مدیر کل تعاون استان همدان نیز گفت: داشتن هدف، برنامه‌ریزی و پشتکار لازمه موفقیت جوانان جویای کار و کارآفرین است.

حمیدرضا یاری با بیان اینکه حدود 41 هزار و 700 نفر در سامانه اداره تعاون استان همدان برای تشکیل شرکت تعاونی ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: طرح‌های پیشنهادی متقاضیان باید متناسب با نیاز بازار باشد و اداره تعاون از طرح‌هایی که مورد تأیید باشد استقبال می‌کند.

یاری اضافه کرد: طرح‌ها باید در راستای خدمت به جامعه ارائه شوند و برای کشور ایجاد ثروت را به همراه داشته باشند.

وی بیکاری را معضل جامعه امروز دانست و اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال جوانان باید به سمت خلاقیت و نوآوری رفت.

مدیرکل تعاون استان همدان تاکید کرد توجه به نیاز بازار باید در آموزش های مهارتی مورد توجه باشد.