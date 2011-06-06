احد گودرزیانی که مسئولیت تدوین 4 جلد نخست «روزشمار 15 خرداد» را برعهده داشته است در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: نسخه جدیدی از جلد اول و دوم این مجموعه در دست آماده‌سازی فنی است که منتظر چاپ آن هستیم. چاپ نخست جلد سوم هم به زودی توسط سوره مهر عرضه خواهد شد و جلد چهارم هم مراحل نهایی بازبینی و ویرایش را در واحد تاریخ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری پشت سر می‌گذارد.

وی ادامه داد: مسئولیت من تدوین 4 جلد نخست «روزشمار 15 خرداد» بود و از اینجای کار به بعد، نویسندگان دیگری با واحد تدوین تاریخ همکاری می‌کنند و در نگارش جلدهای بعدی هم تا الان وظیفه‌ای برعهده نگرفته‌ام.

مولف «نیمه پنهان یک اسطوره» با اشاره به اینکه یک سال گذشته را بیشتر برای ویرایش و بازبینی دو جلد اول و دوم برای تجدید چاپ آنها وقت گذاشته است، بیان کرد: از آنجا که روند فیش‌برداری از منابع جدیدی که درباره 15 خرداد منتشر می‌شود به طور مستمر ادامه دارد، به همین دلیل تعدادی مطالب جدید که معدود هم بودند در اختیارم قرار گرفت. این مطالب جدید که به بازه زمانی جلد اول و دوم مربوط بود در ویرایش برای چاپ جدید مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته وی همچنین برخی نظرات و اصلاحاتی که مخاطبان حرفه‌ای این روزشمار درباره مجلدهای چاپ شده مطرح کرده بودند نیز در ویراست جدید مدنظر قرار گرفته است.

گودرزیانی افزود: مواد اولیه‌ای که برای تدوین این روزشمار استفاده شده است در فاصله سال 1372 تا 1380 توسط گروهی از دانشجویان پژوهشگر گردآوری و فیش‌برداری شده است که همانطور که اشاره شد، این روند فیش‌برداری برای جلدهای جدید و همچنین درباره منابعی که به تازگی منتشر می‌شوند، ادامه دارد.

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه کار فیش‌برداری با دقت و صحت بالایی انجام گرفته است، توضیح داد: در ابتدای هر جلد از همکارانی که در این بخش ما را یاری رساندند، نام برده شده که انصافاً کار بی‌نظیر و کاملی عرضه کرده‌اند. این فیش‌ها گنجینه‌های ارزشمندی است که در واحد تدوین تاریخ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری موجود است و می‌تواند در دیگر پژوهش‌ها هم مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: زمانی که برای تدوین هر جلد صرف شد، متغیری از حجم مطالب فیش‌برداری شده و همچنین بازه زمانی‌ای است که درباره آن نوشته می‌شود و گاه نویسنده برای نوشتن روزشمار بر خود لازم می‌بیند که در کنار مطالب فیش‌برداری شده خودش هم دست به جستجو و پژوهش بزند که این مساله نیز در زمانی که صرف تدوین هر جلد می‌شود، تاثیر دارد.

گودرزیانی در پایان اشاره کرد: آنچه از ابتدای طرح برای «روزشمار 15 خرداد» پیش‌بینی شده بود 15 جلد بود که هر 3 ماه، یک جلد را شامل می‌شد، ولی باید به این نکته دقت کرد که وقتی به خرداد 42 می‌رسیم قطعا مطالب مفصل‌تر می‌شود و این در حجم هر مجلد و تعداد آنها تاثیر دارد.

روزشمار 15 خرداد، از آغاز سال 1340 تا پایان سال 1343 را دربرمی‌گیرد. جلد اول روز شمار 15 خرداد نوشته احد گودرزیانی است. وی در این کتاب پژوهشی بسترهای قیام 15 خرداد را در سال 1340 بررسی کرده است.



این کتاب با عنوان‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1340 تهیه و تدوین شده و به موضوعاتی چون رحلت حضرت آیت‌الله بروجردی و توجه به شناسایی مرجع تقلید جانشین ایشان، اعتراض و تظاهرات و اعتصاب دانشجویان، معلمان، کارمندان و کارگران، انتقال سمت نخست‌وزیری از جعفر شریف امامی به علی امینی، انحلال دو مجلس وقت، سنا و شورای ملی، تأسیس نهضت آزادی ایران و جلسات جبهه ملی، بازداشت چهره‌های نظامی به اتهام فساد مالی، فعالیت جمعیت‌های زنان به ریاست یک زن وابسته به حکومت و اعلام موجودیت اتحادیه زنان حقوقدان ایران و آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی می‌پردازد.



جلد دوم روزشمار، وقایع تیر، مرداد و شهریور 1340 را دربردارد. این کتاب شامل 23 مقاله از مجموعه مقالات همایش‌ 15 خرداد 1342 است که هر مقاله توسط استادان دانشگاه‌های مختلف نوشته شده است.



در هر مقاله به جنبه‌‌ای از مسائل دوران حاکمیت پهلوی پرداخته می‌شود که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: بحران ساختاری حاکمیت پهلوی، بحران مشروعیت رژیم، قیام 15 خرداد، جلوه‌های دین‌ستیزی در نشریات عصر پهلوی، دولت شریف امامی، دولت علی امینی، دولت عَلـَم، بررسی روابط ایران و آمریکا، بررسی نقش و جایگاه فرقه بهائیت، بررسی نقش استعمار، روابط ایران و اسرائیل، نفوذ صهیونیسم و حماسه خرداد از دیدگاه امام.



در هر مقاله ابتدای چکیده‌ای از کل مقاله و موضوع بحث آمده است و سپس به تشریح موضوع پرداخته می‌شود و در آخر هم نتیجه‌گیری آمده است. در تمام این مقالات زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری حماسه 15 خرداد 1342 گنجانده شده و هریک از مقاله‌ها به نحوی به این موضوع پرداخته و به جنبه‌ای از آن اشاره کرده‌اند.

در جلد سوم هم پاییز سال 1340 به صورت روزشمار مرور می‌شود و در جلد چهارم هم روایت وقایع به زمستان همان سال می‌رسد.