یورش نیروهای امنیتی بحرین به مراسم مذهبی شیعیان در منامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای پلیس بحرین در ساعات پایانی شب گذشته به یک مراسم مذهبی شیعیان در روستاهای اطراف منامه پایتخت این کشور یورش بردند.

جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون شیعه در بحرین در این رابطه اعلام کرد که نیروهای امنیتی بحرین برای متفرق کردن حاضران در این مراسم مذهبی از گاز اشک آور، گلوله های پلاستیکی و بمب های صوتی استفاده کردند.

این حملات در حالی صورت گرفت که مراسم مذکور کاملا جنبه مذهبی داشت و پس از یورش نیروهای امنیتی برخی از حاضران شعار مرگ بر پادشاه سر دادند و خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه شدند. بر اثر حمله نیروهای امنیتی بحرین تعدادی از معترضین در روستای ستره زخمی شدند و چندین منزل به آتش کشیده شد.