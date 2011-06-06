تلاش کردیم برنامه "خانه ما" برای بینندگان متفاوت باشد

رضا داستانی، تهیه‌کننده برنامه "خانه ما" درباره اینکه چرا این برنامه به جای اینکه برای کودکان و نوجوانان تهیه شود، درباره آنها ساخته می شود؟ به خبرنگار مهر گفت: برنامه "خانه ما" از تولیدات گروه اجتماعی است. بنابراین باید درباره کودکان تهیه می‌شد. وقتی برنامه‌ای درباره کودکان ساخته شود مربوط به آینده آنها می‌شود، به همین دلیل ما سعی کنیم آموزش دهیم تا چگونه آینده بهتری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر تولیدات نمایشی و غیر نمایشی دیگری هم از شبکه دو پخش می شود که برای کودکان نیست؛ اما درباره آنها است. به نظرم باید برنامه‌هایی به این شکل تولید شوند. در مجموع ما تلاش می‌کنیم برنامه "خانه ما" متفاوت و موثر برای بینندگان باشد و امیدوارم این اتفاق تاکنون افتاده باشد.

این تهیه‌کننده درباره اینکه چقدر از نظرات مردم در برنامه‌ها استفاده می‌شود؟ توضیح داد: لازمه کار ما ارتباط با مردم است. ما برای ساخت برنامه "خانه ما" 9 گروه برنامه‌ساز داریم. هفت گروه در شهرستان و دو گروه در تهران و شهرستان هستند. گروه‌های برنامه‌ساز که در شهرستان مشغول کار هستند به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و از بازخوردهای آنها استفاده می‌کنند.

داستانی خاطر نشان ساخت: یکی از مزیت‌های ساخت برنامه‌هایی که تولید و پخش همزمان است، این است که می‌توان در جریان نظرات و پیشنهادهای آنها قرار گرفت. از سوی دیگر پیامک‌ها فرصت خوبی است که از نظر مردم مطلع شویم. از سوی دیگر به خاطر تغییر جنس برنامه روزانه پیامک‌های زیادی به برنامه ارسال می شود.

وی درباره آیتم‌های متفاوت این برنامه از جمله "سفر یعنی زندگی"، "امپراطور کوچک" و ... گفت: علاقمند بودم روی موضوع‌های متفاوت کار کنیم تا مخاطبان جدید برنامه از آن نهایت لذت را ببرند. برنامه دو گروه سردبیری دارد و تلاش خود را می‌کنیم تا آیتم‌ها جذابیت لازم را داشته باشد.

این تهیه‌کننده درباره آیتم دعوت از پیشکسوتان توضیح داد: سعی کرده‌ایم از نظر پیشکسوتان هم استفاده کنیم، به همین دلیل از حضور هنرمندان پیشکسوت تلویزیون و رادیو در یکی از آیتم‌های برنامه بهره می‌بریم. آنها باید یک هفته برنامه را ببینند و بعد یکی از آیتم‌های جذاب از نگاه خودشان را انتخاب کنند.

داستانی یادآور شد: در مجموع این بخش به نوعی تجلیل از بزرگترها است. در واقع می‌خواهیم بدانیم از نگاه آن پیشکسوت آیتم برگزیده برنامه کدام یک از آیتم‌هامی‌تواند باشد. در این صورت مخاطبان متوجه می‌شوند نظر آدم‌ها چقدر با یکدیگر می‌تواند متفاوت باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بینندگان از دیدن برنامه "خانه ما" لذت ببرند.