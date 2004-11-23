بازيكناني به دايي حسادت مي كنند كه مهاجم نيستند

رسول خطيبي مهاجم ملي پوش سپاهان با بيان اين مطلب درگفتگوبا" مهر" ازتوهين به دايي درورزشگاه آزادي اظهارتاسف كرد وافزود: رعايت حرمت كسوت در ورزش كشوربعنوان اصل پذيرفته شده است ومن هم برهمين اساس علي پروين را يك شخصيت بزرگ وورزشي مي دانم كه سالها با تعصب وغيرت براي كشور افتخارآفريده است ومن براي وي احترام خاصي قائلم، اما نمي توان ازموقعيت افتخار بين المللي دايي به سادگي گذشت. عنوان افتخاروركورد شكني تاريخي علي دايي را هيچ فوتباليستي نمي تواند و نخواهد توانست بدست بياورد، البته افتخارآفريني دايي باعث سرافرازي همه ايرانيان است.

وي درادامه گفت: درخشش وافتخارات دايي درميادين مختلف آسيايي، اروپايي و جهاني ازوي يك چهره سرشناس ساخته بطوري كه درجهان دايي شناخته شده تراز پروين است.

خطيبي به تعصب علي دايي اشاره كرد وگفت: دررقابتهاي آسيايي تايلند دريك بازي شكم دايي خونريزي داشت. وقتي من اين مساله را به وي يادآورشدم، دايي به من گفت: نمي خواهد به پزشك تيم چيزي بگويي كه اوتا آخربازي با تعصب وغيرت به بازي ادامه داد وبعد ازبازي تحت درمان قرارگرفت.

البته بد نيست اشاره كنم كه پروين هم درنوع خود براي فوتبال اين مملكت زحمت كشيده است، حتي جواني اش را درراه افتخار براي فوتبال ايران سپري كرده ومن هم به وي علاقه دارم، اما احساس مي كنم با توجه به افتخارآفرينيهاي دايي، اين مهاجم حتي ازپروين پرافتخارتر وبزرگتراست.

خطيبي درپاسخ به برخي مصاحبه ها عليه دايي گفت: برخي بازيكنان به موقعيت دايي حسودي مي كنند، درحاليكه اين بازيكن ركورد گلزني جهاني را ازآن خود كرده مثلا من كه يك مهاجم هستم بايد به موقعيت دايي حسادت كنم، اما برخي كه اتفاقا در پستهاي ديگرفوتبال بازي مي كنند، به موقعيت و افتخارات دايي حسات مي ورزند.

مهاجم آذري سپاهان در ادامه پيرامون عدم نتيجه گيري تيمش دردوديداراخيرگفت: در مصاف با ابومسلم وذوب آهن سپاهان بهترين بازيهايش را ارايه داد، اما بد شانسي گريبان تيم ما را گرفته است. درهمين بازي مقابل ذوب آهن موقعيتهاي فراوان گلزني داشتيم كه خود من هم چند موقعيت صد درصد را ازدست دادم كه باوركنيد درتمرينات چنين فرصتهايي را به راحتي به گل تبديل مي كردم، اما نمي دانم چرا در مصاف با ذوب آهن نتوانستم موفق شوم.

خطيبي با اشاره به بازي هفته دهم سپاهان مقابل فولاد اهوازگفت: ما در3 بازي اخير نتوانستيم برد كسب كنيم، به همين دليل براي رسيدن به مكانهاي بالاي جدول بايد حداقل 3 بازي بعدي خود را با پيروزي پشت سر بگذاريم ودرمصاف با فولاد صدرنشين هم نه به قصد تساوي، بلكه با هدف پيروزي به ميدان مي رويم چرا كه بايد شكست مقابل ابومسلم و ذوب آهن را جبران كنيم.