به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع مدیران وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: برنامه راهبردی با اتکا به مطالعات کارشناسی تهیه شده و تیرماه امسال وارد مرحله عملیاتی می شود.

وی با اشاره براینکه همه دست اندرکاران وزارت صنایع و معادن باید جزئیات برنامه تدوینی را پذیرفته و مفاد آن را به مرحله اجراء درآورند، افزود: لازم است برشهای استانی و ملی برنامه نیز به زودی تهیه شود.

سرپرست وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: سطح ملی برنامه راهبردی منعکس کننده انتظارات دولت از صنایع و معادن و یا توقعات انتظارات وزارت صنایع از دولت و ذینفعان است در حالی که برش استانی آن در رابطه با طرح آمایش بوده و به راهبردها و برنامه در سطح استان مرتبط است.

به گفته غضنفری ، تا زمانی که وزارتخانه به شکل کنونی مستقل است ، برنامه راهبردی معتبر بوده اما پس از ادغام برنامه باید برای وزارتخانه جدید با تاکید براعتبار بخش صنعت و معدن تجدید نظر شود.

وزیر بازرگانی افزود:حوزه بازرگانی هم برنامه راهبردی مشابهی دارد که به هنگام تهیه برنامه راهبردی وزارتخانه ادغامی این دو برنامه مهم نیز باید به صورت یکپارچه شوند.