به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بسیاری از خانواده های ایرانی، دیگر تمایل چندانی به پس انداز ریالی ندارند و ترجیح می دهند سرمایه خود را از طریق خرید ملک، زمین، اوراق بهادار و طلا پس انداز کنند.

هر چند که تغییرات در بازار ارز و طلا به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست اما پر واضح است که پس انداز طولانی مدت طلا بسیار به صرفه تر از وجه نقد و پس انداز ریالی است.

ایران دومین کشور مصرف کننده طلا در جهان

ایران دومین کشور مصرف کننده طلا و جواهر در دنیا به شمار می آید و بر اساس گزارشات منتشر شده سرانه طلا در هر خانواده ایرانی به صورت میانگین 100 گرم است و شاید ارزش ذاتی، برخورداری از مقبولیت عامه و سرعت نقدشوندگی طلا از علل عمده این امر باشد.

با توجه به این موضوع، افراد باید در قبال هزینه و سرمایه ای که می پردازند، مصنوعات طلایی را که دارای شاخص های استاندارد و عیار قابل قبولی هستند، تهیه کنند تا در آینده، با ریسک مالی مواجه نشود.

عیار رسمی طلا در ایران 18 است به این معنا که 750 قسمت از یک هزار قسمت کل مصنوع طلا باید طلای خالص و مابقی آن از سایر فلزات باشد.

معصومه بیابانی که برای خرید طلا به یکی از طلا فروشی های شهر همدان مراجعه کرده بود در پاسخ به این سئوال که چقدر هنگام خرید طلا به استاندارد بودن آن توجه می کند، گفت: طلا که ماده غذایی نیست تا علامت استاندارد داشته باشد، همیشه هنگام خرید طلا به فاکتوری که طلافروش ارائه می کند توجه می کنم.

وی افزود: اگر طلا استاندارد هم باشد نمی دانم چگونه باید آن را تشخیص دهم؟

بهنوش محسنی نیز که برای خرید طلا به بازار طلا فروشان همدان مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد طلا را از ظاهر درخشان و براقش و با توجه به طرح و نقش آن می خرم.

وی گفت: فکر نمی کنم طلافروشی ها جرات کنند طلای ناخالص به مردم بفروشند.

13 مرکز فروش طلا در همدان پرونده استاندارد ندارند

این نکته در حالی است که کماکان طلای عرضه شده در برخی از مراکز عرضه بازار همدان غیراستاندارد است و از میانگین کمتری به لحاظ عیار برخوردار است.

تقلب در عرضه طلا در شرایطی شکل گرفته که پیش از این خبرهای غیررسمی از مشکلات موجود در زمینه عیار و استاندارد نبودن طلای عرضه شده به مردم به گوش می‌رسید اما مسئولان صنفی با اعلام اتخاذ تدابیری مانند درج کد شناسایی لاتین و عیار طلا روی محصولات تولید شده و امکان پیگیری تخلفات احتمالی تلاش کردند تا اطمینان لازم نسبت به استاندارد بودن محصولات عرضه شده در بازار طلا و سکه را برای خریداران فراهم کنند.

در سال گذشته بارها نسبت به این مسئله مطالبی عنوان شد تا اینکه بر اساس لزوم توجه به استاندارد و استانداردسازی محصولات و مصنوعات، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان برای مقابله با این مشکل وارد عمل شد.

مرکز کنترل کیفیت طلا در همدان راه اندازی می شود

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت روزافزون مصنوعات طلا در اقتصاد خانواده ها و جامعه، نظارت دائمی و دقیق تر در بازار طلا ضروری است.

فرهاد تیموری اظهار داشت: در همین راستا اداره کل استاندارد پیشنهاد تأسیس مرکز نظارت بر مصنوعات طلا در استان را به معاون سیاسی امنیتی استاندار و فرماندار همدان داد که مورد قبول نیز واقع شد.

تیموری گفت: در این صورت ورود بخش خصوصی نیز پس از تأیید صلاحیت تسهیلاتی در خصوص خرید تجهیزاتی از قبیل دستگاه XRF (دستگاهی که در کمتر از پنج دقیقه عیار کامل طلا را مشخص می کند) و ترازوی دقیق در اختیار آن ها قرار می گیرد.

تیموری ادامه داد: مردم در حین خرید طلا و یا بعد از خرید می توانند به این مرکز مراجعه کرده و از صحت عیار و وزن مندرج در فاکتور خرید خود، اطمینان حاصل نمایند.

وی افزود: اگر بین فاکتور، چه در بخش وزن مصنوع و چه در عیار آن مغایرتی با میزان واقعی آن به چشم بخورد، خریدار می تواند فرم شکایت خود را در همین مرکز پرکرده یا با گزارشی که از مرکز صادر می شود، برای مرجوع کردن یا دریافت مابه تفاوت اقدام کند.

برای دستمزد و کارمزد طلا قیمت مشخصی تعیین می شود

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان با بیان اینکه محوریت این موضوع به عهده تعزیرات و مجمع امور صنفی قرار دارد، افزود: بخشی از سئوالات مردم به مبحث کارمزد و دستمزد مربوط می شود که برای این بخش نیز میزان خاصی تعریف می شود و فروشی که خارج از محدوده تعرفه تعیین شده باشد، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

تیموری تأکید کرد: با این اقدام طلاسازی ها موظف می شوند که مصنوعات را با عیار مناسب بسازند و طلافروشان متوجه می شوند که نباید قیمت ها را به سلیقه خودشان تعیین کنند.

وی همچنین اظهار داشت: می توان از طریق این مرکز به راحتی بر طلاهای وارداتی نظارت و طلاهای قاچاق را نیز پیگیری کرد.

نظارت بر کیفیت طلاهای قاچاق تقویت می شود

تیموری افزود: عیار طلای وارداتی، تقلبی یا قاچاق از این طریق به سرعت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز جمع آوری و به مراجع قانونی ارجاع داده می شود.

وی در خصوص زمان راه اندازی این مرکز نیز گفت: اعضای جدید اتحادیه طلا مشخص شده است و در صورت تأیید صلاحیت بخش های خصوصی متقاضی، این مرکز در کمترین زمان راه اندازی خواهد شد.

تیموری درباره هزینه راه اندازی مرکز کنترل و نظارت بر مصنوعات طلا گفت: اگر محلی که برای راه اندازی این مرکز در نظر گرفت می شود استیجاری باشد، حدود 100 میلیون تومان و اگر با سند مالکیت باشد بسته به شرایط مکان، هزینه افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: این مرکز اولین مرکز کنترل کیفیت و نظارت بر مصنوعات طلا در ایران خواهد بود.

تیموری در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص پیگیری اداره استاندارد در زمینه صدور پروانه استاندارد برای واحد های طلاسازی و طلافروشی ها نیز گفت: تعدادی از طلاسازی هایی که محل فعالیت مشخص و پروانه کسب داشتند، برای کسب پروانه استاندارد نیز اقدام کردند که تعدادی از پروانه ها صادر شده و تعداد دیگری نیز در مرحله صدور قرار دارند.

13 طلاسازی در همدان پروانه کسب ندارند

وی ادامه داد: 13 طلاسازی در همدان، پروانه کسب ندارند و به همین علت پروانه استاندارد نیز به آنها تعلق نمی گیرد و همین امر فعالیت آنها را با مشکل مواجه می کند.

تیموری با بیان اینکه طلاسازی در همدان از قدمت دیرینه ای برخوردار است، اظهار داشت: در خصوص ساخت طلای استاندارد به طلاسازی ها، تذکرات لازم گوشزد شده است و هم اکنون اکثر طلاهای موجود در بازار دارای کد شناسایی و کد استاندارد هستند.

وی همچنین گفت: تعدادی از عرضه کنندگان عمده طلا نیز که قوانین را رعایت نکرده اند، به دادگاه معرفی شده و در حال طی مراحل قانونی هستند.

با این تفاسیر پرواضح است که نظارت بر فعالیت واحدهای زرگری در همدان قدم برداشتن در راستای حفظ حقوق شهروندی است و کوتاهی در این زمینه نه تنها خریداران را متضرر می کند بلکه باعث سلب اعتماد آنان به تمام فروشندگان می شود.

شاید بتوان بهترین محک برای استاندارد بودن طلا و عیار واقعی آن در بازار را هنگامی به دست آورد که فروشندگان برای فروش طلا به طلا فروشی‌های سطح شهر مراجعه می‌کنند.

در این هنگام که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود طلافروشان پیشین و خریداران کنونی با نشان دادن انواع و اقسام سکه و طلای تقلبی به فروشندگان، تلاش می‌کنند تا با قیمت هرچه کمتر نسبت به خرید طلا از فروشندگان اقدام کنند.

این امر خود گواهی بر رد دیدگاه برخی فعالان بازار مبنی بر نبود طلای غیراستاندارد در بازار است.