عباس جهان‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع مسئولان استان با جدیت پیگیر مسائل مربوط به تیم فوتبال صبای قم هستند و مطمئنا با نگاه ارزنده‌ای که استاندار قم به ورزش دارد، این تیم با تمام توان برای لیگ دهم آماده می‌شود.



وی اضافه کرد: موضوع مبهمی در وضعیت فعلی صبای قم برای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور وجود ندارد و از بابت تشکیل تیمی قوی در مسابقات فصل آینده لیگ برتر فوتبال کشور مطمئن هستیم.



دبیر هیئت مدیره باشگاه صبای قم در خصوص وضعیت بازیکنان تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: خوشبختانه تمامی بازیکنان فعلی صبا حتی آنهایی که زمزمه جدایی‌شان این روزها بر سر زبان‌هاست، کاملا به ماندن و همراهی کردن تیم در فصل آینده لیگ برتر اشتیاق دارند و بعد از تصمیمات هیئت مدیره قرارداد آنها نیز تمدید و ثبت می‌شود، اما تردیدی نیست که در پایان هر فصل امکان هر تغییر و تحول در هر تیمی از جمله صبای قم وجود دارد و ممکن است بازیکنانی از این تیم صبای قم جدا و چهره‌های جدید جایگزین شوند.



تلاش می‌کنیم تیمی قوی روانه لیگ یازدهم شود



مدیر کل تربیت ‌بدنی قم عنوان کرد: با توجه به اینکه قرار است یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس امسال نیز همانند دوره های قبل از اوایل مرداد ماه آغاز شود، طبیعی است که زمان کمی برای آماده‌سازی تیم وجود دارد و ما نیز تلاش می کنیم تیمی قوی روانه لیگ یازدهم شود.



با جدیت پیگیر یافتن حامی مالی باشگاه در فصل جدید هستیم



وی ادامه داد: به همین منظور بعد از برگزاری جلسه دو هفته قبل در خصوص آینده تیم، با جدیت پیگیر مشخص کردن حامی مالی باشگاه در فصل جدید هستیم، ضمن اینکه زمان آغاز تمرینات تیم نیز مشخص است و کادر فنی نیز تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر با راه‌اندازی تمرینات، تیمی آماده و منسجم روانه یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شود و بدین‌ترتیب انتظارات اهالی فوتبال و هواداران صبا نیز برطرف شود.



عملکرد تیم در سومین تجربه حضور در استان قم مثبت بود



جهان‌بینی با اشاره به نتایج فصل گذشته تیم صبای قم در مسابقات لیگ برتر، ابراز داشت: حضور صبا در دو میدان بزرگ و حساس مانند لیگ برتر و جام حذفی سبب شده بود این تیم در شرایطی فشرده و حساس قرار بگیرد، ولی در مجموع عملکرد تیم در سومین تجربه حضور در استان قم مثبت بود.



مسئولان استان بر حمایت از تیم صبا تاکید دارند



وی با اشاره به نقش ارزنده حمایت مسئولان استان از تیم صبای قم، خاطرنشان کرد: تلاش دسته جمعی مسئولان استان بر این است که تیم صبا با حمایت بیشتر و امکانات بهتر روانه لیگ جدید فوتبال باشگاه‌های کشور شود تا بتوانیم از اثرات مفید این تیم برای توسعه و تحول فوتبال استان بهره ببریم.



بر میزان علاقه‌مندی برای عضویت در صبا افزود می‌شود



دبیر هیئت مدیره باشگاه صبای قم تصریح کرد: از اثرات مفید صبا در فوتبال قم این است که در حال حاضر تیم‌های پایه این باشگاه در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با اتکا به نیروهای بومی فعالیت‌ می‌کنند و روز به‌ روز بر میزان علاقه‌مندی نوجوانان و جوانان قمی برای عضویت در این تیم افزود می‌شود.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تشکیل مدارس فوتبال توسط باشگاه‌های لیگ برتر از جمله شرایط جدید آنها از سوی فدراسیون فوتبال است، باشگاه صبای قم نیز مدرسه فوتبال خود را برای ایام اوقات فراغت با امکاناتی خوب راه‌اندازی می‌کند.



جهان‌بینی اظهار داشت: در کنار تلاش برای تدارک تیمی مطمئن برای لیگ یازدهم، نگاه مسئولان استان این است که صبا آرام آرام به سمت و سوی بومی شدن حرکت کند و این مهم تأکید استاندار قم است و مجموعه تربیت‌بدنی و هیئت فوتبال استان قم نیز این مهم را با جدیت پیگیری می‌کند.