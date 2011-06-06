تصویب طرح نظارت بر سمن ها تا پایان سال / فعالیت 25 هزار NGO در کشور

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت طرح تاسیس و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی مجدد است.

وی افزود: علت بازگشت این طرح به کمیسیون درخواست چند نفر از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح بود. این نمایندگان تصویب این طرح را به نوعی محدود کردن فضای فعالیت NGO ها عنوان کردند.

نمانیده مردم تهران در مجلس گفت: یکی از دغدغه های ما هم محدود کردن جنبه حاکمیتی طرح و مردمی کردن سازمانهای مردم نهاد بود که اسناد و مدارک آن موجود است.

الهیان اظهار داشت: هم اکنون از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و دستگاههای مربوطه دعوت شده است تا در بررسی مجدد طرح با کمیسیون اجتماعی تعامل داشته باشند و پیشنهادات خود را ارائه دهند چرا که پس از گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی این نخستین بار است که جایگاه NGO ها در ایران به صورت قانونی مشخص می شود.

وی گفت: اخیرا تحرکاتی از سوی سازمانهای مردم نهاد بین الملل و برخی افراد در خارج از کشور مشاهده شده تا به نمایندگان مجلس القا کنند که این طرح تصویب نشود که البته این نشان از اهمیت طرح می دهد.

الهیان از فعالیت 25 هزار سازمان مردم نهاد در کشور خبر داد و افزود: اعتراض نهادهای غیردولتی بین الملل نسبت به اعضای دولتی و حکومتی هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد نیست و آنها می خواهند اصلا چنین طرحی در مجلس تصویب نشود که امیدواریم تا پایان سال این طرح نهایی به تصویب برسد.