ظریفه رویین که بیشتر او را با نوشته‌هایش برای کودکان و نوجوانان می‌شناسیم این روزها مشغول نگارش نخستین رمان بلندش است. او دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 90 صفحه از این رمان بلند را نوشته‌ام و فکر می‌کنم تا پایان سال آن را به پایان برسانم.

وی ادامه داد: درباره نام و ناشر کتاب هنوز تصمیم نگرفته‌ام، اما داستان بن‌مایه‌های اجتماعی دارد و راوی آن زنی است که با مشکلات زندگی‌اش دست به گریبان است و رمان از لحاظ زمانی در عصر معاصر می‌گذرد.

نویسنده «نوه‌های ننه رعنا» با اشاره به اینکه از یک سال و نیم پیش به طور غیرمتمرکز درگیر نگارش این رمان است، توضیح داد: همین وقفه‌ای که در نگارش اثر ایجاد شده کار را برایم سخت‌تر کرده است و هربار که سراغ آن می‌آیم، ناگزیر هستم از ابتدا داستان را مرور کنم و همین امر باعث شده سرعت کار پایین آید.

رویین افزود: همچنین نشر تکا طرحی مبنی بر مجموعه داستان‌های نویسندگان معاصر دارد که یکی از مجلدها به داستان‌های من اختصاص یافته و تاکنون 23 داستان را از بین کارهایی که قبلا چاپ شده و همچنین تعدادی داستان که هنوز جایی منتشر نشده، انتخاب کرده و به آنها داده‌ام و لازم است چند داستان دیگر هم اضافه کنم تا حجم کتاب به 250 صفحه برسد.

به گفته وی نام کتاب پس از نهایی شدن داستان‌های مجموعه و از بین یکی از آنها انتخاب می‌شود.

این نویسنده درباره تعدادی از کتاب‌هایش که قرار بود پس از سال‌ها تجدید چاپ شود، بیان کرد: «از اینجا تا بهار»، «نقاشی‌ها حرف می‌زنند» و «باغ شیشه‌ای» عنوان سه کتابم است که پس از سال‌ها انتشارات سوره مهر آنها را تجدید چاپ می‌کند.

نویسنده «گربه ستاره را خورد» اضافه کرد: هر سه کتاب را پس از ویرایش تحویل ناشر دادم که تاکنون «از اینجا تا بهار» حروفچینی شده و مشغول بازبینی آن هستم و فکر می‌کنم به زودی نسخه حروفچینی شده دو کتاب دیگر هم برای ویرایش نهایی به من داده شود و تا پایان تابستان کتاب‌ها منتشر شود.

رویین درباره این 3 کتاب عنوان کرد: «از اینجا تا بهار» رمانی برای گروه سنی نوجوان است که چاپ نخست آن در سال 76 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد و داستان دختری است که سال آخر دوره ابتدایى را مى‏گذراند. پدرش که به اصطلاح «موجى» است، گاهى ‏کارهایى مى‏کند که سبب تمسخر دوستان دختر و باعث دلخوری خود او می‌شود تا اینکه دختر دفتر خاطرات پدر را به دست مى‏آورد و همراه او به جبهه سفر مى‏کند.

وی اشاره کرد: «نقاشی‌ها حرف می‌زنند» مجموعه داستانی برای کودکان است که چاپ اول آن در سال 75 منتشر شده بود و پس از 14 سال چاپ دوم آن با ویرایش منتشر می‌شود. «باغ شیشه‌ای» در سال 81 ‌با همکاری کارگاه قصه و رمان حوزه هنری و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد و در حال حاضر چاپ سوم آن آماده چاپ می‌شود. این ‌کتاب در دو فصل «تب شیشه‌ای» و «مهربانی در باغ شیشه‌ای» همراه با تصاویری از دنیای رنگارنگ حشرات و پرنده‌ها و به طور کلی حیوانات در همنشینی با طبیعت منتشر می‌شود.

این نویسنده کودک و نوجوان در پایان گفت: داستان «باغ شیشه‌ای» درباره یک شاپرک است که خواهرش بیمار شده ‏و داروى شفادهنده او شهد گلى است که باید از باغ شیشه‏اى آورده‏ شود. شاپرک این سفر پرخطر را مى‏پذیرد و به باغ شیشه‏اى مى‏رود و شهد را براى خواهرش مى‏آورد و او شفا مى‏یابد.