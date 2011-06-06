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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

هشدار کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا به ایران به خاطر بدهی 400 دلاری!

هشدار کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا به ایران به خاطر بدهی 400 دلاری!

فدراسیون تنیس روی میز کشورمان به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت خود به کنفدراسیون آسیا با هشدار مقامات این کنفدراسیون مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کشورهای عضو کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا موظف هستند سالانه مبلغ 200 دلار بابت حق عضویت خود در این کنفدراسیون پرداخت کنند. ایران یکی از کشورهای عضو ATTU است که به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت خود با هشدار مقامات آسیا مواجه شده است.

فدراسیون تنیس روی میز کشورمان بابت پرداخت نکردن حق عضویت خود برای سال جاری و سال گذشته به کنفدراسیون آسیا بدهکار شده است. به همین دلیل این کنفدراسیون از طریق بخش خزانه داری خود به کشورمان هشدار داده که هرچه سریعتر نسبت به واریز 400 دلار بدهی اقدام کند.

ایران در حالی به کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا بدهکار است که کشورهایی مانند برونئی، اندونزی، چین، تایلند، اردن، هند و ژاپن با پرداخت به موقع حق عضویت خود هیچ بدهی ندارند. البته ایران تنها کشور بدهکار نیست. عمان، اربکستان و تاجیکستان هم حق عضویت خود درکنفدراسیون تنیس روی میز آسیا را پرداخت نکرده‎اند.  

کد مطلب 1328459

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