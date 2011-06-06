محمد علی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: چهارماهی که در فدراسیون مسئولیت دارم تمامی متخلفینی که در کمیته انضباطی فدراسیون هندبال محکوم به پرداخت جرایم نقدی شده اند، جرایم خود را پرداخت کرده و هیچ فرد یا تیمی به کمیته انضباطی بدهکار نیست.

وی در خصوص انصراف تیم هما افزود: بحث انصراف تیم هما فرق می کرد این تیم بنا بر دلایل قانونی از حضور در مسابقات بازماند. در کنار آن بحث ودیعه چک ضمانت هم شامل حال این تیم نمی شد. جریمه متعلق به زمانی است که شکایتی از تیم یا ورزشکاری صورت بگیرد اما این اتفاق برای تیم هما نیفتاده بود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در پایان مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور خاطرنشان کرد: جبران خسارت در صورتی مطرح می شود که تیمی برای حضور در مسابقه مجبور به پرداخت هزینه سفر شده باشد. اما خوشبختانه چنین مشکلی برای تیمی بوجود نیامده و شکایتی از هم از بازیهای انجام نشده لیگ نداریم.

وی در مورد تصمیم گیری در خصوص غیبت تیم پارسیان در هفته آخر لیگ برتر باشگاه های کشور هم گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی در خصوص این تیم به کمیته انضباطی نیامده است و مطمئنا در صورت دریافت گزارش در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.