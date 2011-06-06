تراژدی در جاده های جیرفت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از دقایق ابتدایی سال جاری سوانح رانندگی بر اثر واژگونی اتوبوس در محور جیرفت - کرمان کلید خورد و دهها دانشجوی پیام نور راهیان نور کهنوج کشته و زخمی شدند گویی این حوادث به دلیل کم عرضی این محور و عدم نظارت کامل بر عبور و مرور در این جاده همچنان ادامه دارد.

در آخرین سانحه این جاده که تنها محور اتصال شهرستانهای جنوبی کرمان به مرکز کشور است عصر یکشنبه یک دستگاه اتوبوس حامل زائران مرقد مطهر امام راحل در سه کیلومتری پل رودخانه شور در نزدیکی شهر جیرفت واژگون شد که درنهایت منجر به کشته شدن دو نفر در صحنه تصادف و زخمی شدن 28 نفر شد که هفت نفر از زخمی ها در بیمارستان امام جیرفت بستری شدند و سایر این افراد پس از مداوای سرپایی مرخص شدند.

جانشین پلیس راه جیرفت - بندرعباس در خصوص این تصادف به خبرنگار مهر گفت: این سانحه در ساعت 15 و 30 دقیقه عصر یکشنبه در نزدیکی پل شور جیرفت رخ داده است.

سروان محمد موسی راوند تصریح کرد: با حضور به موقع نیروهای اورژانس و مرکز فوریتهای پزشکی جیرفت مصدومان این حادثه به بیمارستان امام خمینی جیرفت منتقل شده اند.

وی افزود: متاسفانه دو نفر نیز بر اثر صدمات وارد شده در صحنه تصادف جان باختند.

وی عامل بروز این حادثه را عدم توجه راننده به جلو و بی احتیاطی و اعتیاد به متادون اعلام کرد.

سروان موسی راوند گفت: این اتوبوس از تهران به سمت شهرستان منوجان در جنوب کرمان در حال حرکت بود.

رئیس هلال احمر جیرفت نیز در خصوص این سانحه به خبرنگار مهر گفت: برای امداد رسانی به مجروحان این حادثه پنج اکیپ امدادی بکار گرفته شدند.

وجیح الله بهادی افزود: زمان امداد رسانی و انتقال مجروحان پس از بروز تصادف 45 دقیقه بود و دو نفر کشته نیز در زمان بروز تصادف و به دلیل شدت جراحات در محل حادثه جان باختند.