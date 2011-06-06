ضایعات نان شهر اصفهان کاهش یافت

تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش چشمگیر ضایعات نان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزود: میزان کاهش ضایعات نان در شهر اصفهان پس از هدفمندی یارانهها به 35 درصد رسیده است.
وی اظهار داشت: حدود 35 درصد از میزان تولید ضایعات نان شهر اصفهان در سال 90 نسبت به سال گذشته کم شده است.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان تصریح کرد: از زمان اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانهها به تدریج شاهد کاهش ضایعات نان در سطح اصفهان بودیم و نان کمتری در زبالههای جمعآوری شده شهروندان مشاهده میشود.
وی به میزان ضایعات نان جمعآوری شده از شهروندان کلانشهر اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته از 45 هزار تن مواد بازیافتی جمعآوری شده، شش درصد این میزان به ضایعات نان اختصاص یافت.
باجول تصریح کرد: سال گذشته دو هزار و 700 تن دور ریز نان شهروندان از سوی سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان جمعآوری شد به طوری که اصفهانیها در هر ماه 225 تن دور ریز نان داشتند.
وی به انجام برخی مطالعات بر میزان تولید نان خشک از سوی شهروندان اصفهانی در ماههای اخیر اشاره کرد و بیان داشت: نان برکتی الهی به شمار میرود که در میان خانوارهای ایرانی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در ماههای اخیر کمتر از سوی شهروندان اصفهانی دور ریز شده است.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان همچنین گفت: افزایش قیمت خرید و فروش نان خشک در اصفهان نیز یکی از دلایل کاهش تولید این محصول در اصفهان به شمار میرود.
وی افزود: نان خشک در مجموع شش درصد از کل پسماند خشک شهر اصفهان را تشکیل میدهد که به نظر میرسد روند کاهشی تولید ضایعات نان در ماههای آینده بیشتر شود.
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