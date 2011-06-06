2600 مترمکعب آب در شبانه روز به بهاباد انتقال می یابد

علی اسلامی در حاشیه بازدید استاندار یزد و جمعی از مسئولان از خط انتقال آب به شهر بهاباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت مخزن ذخیره آب پنج هزار مترمکعبی شهر بهاباد از سال گذشته آغاز شده و عملیات لوله گذاری آن نیز از سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: عملیات خط انتقال آب به بهاباد 77 کیلومتر طول دارد که در شش قطعه اجرا خواهد شد که مناقصه قطعه یک و دو آن اجرا و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.

اسلامی بیان داشت: مخزن ذخیره آب پنج هزار متر مکعبی شهر بهاباد از دیماه سال گذشته آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت 40 درصدی در حال اجراست.

وی ادامه داد: با اجرای کامل خط انتقال و مخزن پنج هزار متر مکعبی، دو هزار و 600 متر مکعب آب در شبانه روز به بهاباد انتقال می یابد.

اسلامی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، پیش بینی می شود تا پایان سال مالی این خط به بهره برداری برسد.

استاندار یزد در سفر به بهاباد از عملیات انتقال آب به شهر بهاباد شامل لوله گذاری به طول حدود 26 کیلومتر و ساخت یک باب مخزن پنج هزار متر مکعبی بازدید کرد.