حاکمیت ولایت فقیه محور انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور در آئین بزرگداشت 15 خرداد اظهار داشت: مردم با همراهی خود نقش موثری در پیروزی و تدوام انقلاب ایفا کردند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه در زمان طاغوت مردم از کوچکترین حق خود مانند رای دادن محروم بودند گفت: امام خمینی (ره) مردم را بزرگترین سرمایه های کشور و انقلاب می دانست.

وی اظهار داشت: دینداری نخستین اصل برای آغاز نهضت امام بود و با همراهی مردم و اتکا به ذات مقدس الهی انقلاب اسلامی شکل گرفت.

امام جمعه موقت کرمان ضمن بیان اینکه قیام 15 خرداد حرکتی انقلابی و بزرگ بود اظهار داشت: در سال 1342مردم با قیام

15 خرداد بازداشت امام راحل را محکوم کردند و درنهایت منجر به خاک و خون کشیده شدن مردم توسط عوامل رژیم شد که امام خمینی این روز برای همیشه عزای عمومی اعلام کردند.

وی حاکمیت ولایت فقیه را یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: امام خمینی همواره بر رهبری فقیه جامع الشرایط تاکید داشتند.

حجت الاسلام عرب پور بیان داشت: در سال های بعد از انقلاب، حاکمیت ولی فقیه با تدابیر هوشمندانه خود از نظام و انقلاب در برابر توطئه های خارجی و فتنه های داخلی محافظت کرد.

وی گفت: زنان در جامعه ما دارای مقام والایی هستند و با حفظ حرمت و جایگاه اصلی خود یکی از ارکان مدیریتی جامعه محسوب می شوند.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: امام خمینی بر یاری رساندن به مستضعفان تاکید خاصی داشتند و آن را یکی از اصول انقلاب می دانستند.

وی با اشاره به اینکه مقاومت در برابر استکبار نیز مورد توجه امام و انقلاب است اظهار داشت: ملت ایران هرگز در برابر استکبار سر خم نخواهد کرد و با حفظ ارزش های خود همواره پیرو انقلاب و امام است.