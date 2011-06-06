صندوق حمایت از فعالان اقتصادی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید موسوی افزود: پیگیری های مستمر و بررسی های کارشناسی اتاق های بازرگانی سراسر کشور با محوریت اتاق ایران در یک سال و نیم گذشته برای رفع موانع پولی و بانکی فعالان اقتصادی به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: در نشست اخیر بانک مرکزی با بخش خصوصی، مقرر شد اتاق ایران سرمایه ای را به این صندوق تزریق کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با دریافت وام از این صندوق معوقات بانکی خود را پرداخت کنند.

موسوی افزود: با راه اندازی این صندوق حمایتی این امکان برای بانک طلبکار از فعال اقتصادی فراهم می شود که بتواند پس از دریافت معوقات، نسبت به پرداخت مجدد وام با ضوابط و مقررات جدید به فعالان اقتصادی اقدام کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان در خصوص مشمولین وام های حمایتی این صندوق نیز گفت: معوقات بانکی 50 تا 60 درصد از فعالان اقتصادی دارای توجیه منطقی است که این افراد مشمول استفاده از وام این صندوق می شوند.

موسوی ادامه داد: 40 درصد از معوقات بانکی فعالان اقتصادی نیز به دلیل هزینه کرد نادرست وام در زمینه های دیگر است که این افراد نمی توانند از حمایت های این صندوق بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی فعالان اقتصادی وضعیت مناسبی نیست و بخش خصوص موظف است در حد توان خود در جهت حل مشکلات این افراد گام بردارد.