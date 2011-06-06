100گونه پرنده در کهک زیست می کنند/ برخورد قاطع با شکار غیر مجاز

احمد بحری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت نزدیکی بخش کهک به قم و دارا بودن آب و هوای مناسب در اواخر هفته و ایام تعطیل این بخش مقصد مسافران استان است که متأسفانه با بی‌توجهی برخی از همشهریان شاهد ریختن زباله و آلودگی طبیعت این بخش هستیم.



وی تأکید کرد: برنامه‌های فرهنگی خوبی در این زمینه در حال تدوین است که اجرای این برنامه‌ها موجب گسترش پیش از پیش فرهنگ حفظ محیط زیست خواهد شد.

محیط‌ بان بخش کهک قم در ادامه به گونه‌های گیاهی و جانوری این بخش اشاره کرد و عنوان داشت: بخش کهک به علت کوهستانی و دشتی بودن آن، دارای تنوع پوشش گیاهی خوبی است.



وی با اشاره به گونه گیاهان دارویی این بخش ادامه داد: باریجه، گون کتیرا، آویشن، گزنه، شاه تره، سماق، گلپر، پونه، شیرین بیان، بومادران ریواس، درمنه، کاسنی و کاکوتی از جمله گیاهان دارویی هستند که در این بخش وجود دارند.



بحری افزود: از دیگر گیاهان باارزش بخش کهک می‌توان از بادام وحشی، پیازوحشی و موسیر نام برد.



100 گونه پرنده در کهک زیست می کنند



وی در ادامه به تنوع بالای پرندگانی که در این بخش زیست می‌کنند اشاره داشت و اظهار کرد: پرندگان بخش کهک باتنوع بالای ۱۰۰گونه است که شاهین، عقاب طلائی، کرکس مصری، سارگپه، فاخته، کبک، تیهو، باقرقره، جغدکوچک، مرغ حق از جمله این پرندگان هستند.



کهک دارای استعداد اکوتوریسم بالائی است



محیط‌ بان بخش کهک قم با اشاره به اینکه این بخش به علت دارا بودن قسمت عمده‌ای از ارتفاعات استانی، استعداد اکوتوریسم بالایی دارد، ابراز داشت: از لحاظ محیط زیست طبیعی بخش کهک به علت دارا بودن قسمت عمده‌ای از ارتفاعات استان قم همچون قله برف انبار و تخت سرحوض و نیز در دسترس بودن این ارتفاعات به طوری که تا ارتفاع ۳۰۰۰ متری نیز دسترسی با خودرو مقدور است محیط خوبی را برای علاقمندان به طبیعت بوجودآورده است و همه هفته کوهنوردان و طبیعت گردان به این بخش سفر می‌کنند.



برخورد قاطع با شکار غیر مجاز



وی در ادامه به شکارهای غیر مجازی که در این بخش صورت می‌گیرد اشاره داشت و گفت: شکارغیر مجاز متأسفانه در کلیه مناطق توسط افرادی بعضا کم سواد وغیرمطلع انجام می‌شود که پاسگاه محیط بانی کهک طبق وظیفه ذاتی خود با این افراد برخورد کرده و تاکنون نیز چندین متخلف را دستگیر و پرونده شکار غیرمجاز آنها را برای برخورد قانونی به مقام قضائی تحویل داده است.



دفع غیر اصولی پسماندهای روستایی از عوامل آلودگی کهک



بحری در ادامه به عوامل آلوده کننده محیط زیست این بخش اشاره داشت و گفت: از مهم‌ترین عوامل آلاینده بخش می‌توان به دفن غیراصولی پسماندهای روستایی، کوره‌های غیرمجاز سرب و ذغال، چرای بی‌رویه دام نام برد که اداره کل محیط زیست استان قم در حال حاضر چند نفر از افراد خاطی را شناسایی و برای تعطیلی واحدهای غیرمجاز آلاینده هوا پرونده قضائی تشکیل داده است. ‌



وی در ادامه به بخشی از وظایف یک محیط ‌بان اشاره و ابراز داشت: محیط‌ بان مامور اجرای حفاظت محیط زیست است که به صورت شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود به گشت زنی پرداخته و با عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست و شکارچیان غیرمجاز مقابله می‌کند و با توجه به شرایط کاری خود وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند.