کارگران ساختمانی گواهینامه فنی دریافت می کنند

سعید مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: این گواهینامه با کارتهای مهارت کارگران ساختمانی متفاوت بوده و در آن آموزش های مرتبط با تکنولوژی های نوین و فناوری های جدید ساختمانی به کارگران ارائه می شود.

مصباح اظهار داشت: این آموزشها هم اکنون به صورت آزمایشی در پنج استان در حال اجراست که امیدواریم نتایج آن ظرف شش ماهه آتی اعلام شده و طرح به صورت سراسری به اجرا در آید.

معاون آموزشی فنی و حرفه ای البرز اضافه کرد: پنج استان مذکور از سوی سازمان فنی و حرفه ای کل کشور تعیین شده و آموزش های نوین رشته هایی چون پنجره های upvc و نماهای نوین را شامل می شود که پس از پایان طرح آموزشی دستور اجرای آن به کل کشور ابلاغ خواهد شد.

مصباح با بیان اینکه استان البرز در این رشته بعنوان مرکز اجرای طرح تعیین نشده است تاکید کرد: این استان در حوزه تخصصی کشاورزی در منطقه 4 کشوری و نیز کل کشور بعنوان پایه فعالیت ها و طرح ها تعیین شده است.