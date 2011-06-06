به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه محمد علی آبادی ، سرپرست وزارت نفت از ساعت 11 صبح امروز در سالن شهید بهشتی این وزارتخانه آغاز شده که حضور بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک و جمعی از روسای فدراسیون های ورزشی در این مراسم جلب توجه می کند.

افشارزاده که از سه سال پیش به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک با علی آبادی همکاری نزدیکی دارد ، صبح امروز ابتدا در ورزشگاه دستگردی دیدار تیم امید ایران و تیم ملی بزرگسالان را تماشا کرد و پس از گفتگویی کوتاه با کارلوس کی روش در خصوص مشکل خروجی بازیکنان تیم امید خود را به محل مراسم معارفه علی آبادی رساند.

حضور جمعی از روسای فدراسیون های قبلی و فعلی ورزشی نظیر علی نژاد ، هاشمی و ... نیز از جمله حاشیه ای جالب این مراسم بود. محمد علی آبادی که به مدت 4 سال ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده داشت در حال حاضر ریاست کمیته ملی المپیک کشورمان را برعهده دارد و به تازگی به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.