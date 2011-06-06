به گزارش خبرنگار مهر، در ثلث سوم از دیدار تیم های فوتبال امید و بزرگسالان کشورمان باز هم کارلوس کی‌روش دست به تغییراتی در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان زد. براین اساس او محمدباقر صادقی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، هادی عقیلی، مهرداد پولادی، امید ابراهیمی، مصطفی سیفی،علی کریمی (رضا نوروزی)، میلاد زنیدپور، سعید دقیقی و محمد ابراهیمی را به میدان فرستاد.

در شرایطی که سومین گروه از بازیکنان تیم‌ ملی فوتبال کشورمان در زمین حضور داشتند سایر بازیکنان کنار زمین نشسته بودند و بدن‌های سرد می‌کردند.

علی نظرزاده،‌ بهزاد غلامپور، کاظم برجلو و علی نواصرزاده از دیگر تماشاگران ویژه دیدار تیم‌های فوتبال امید و بزرگسالان کشورمان بودند. کارلوس کی‌روش که در دو وقت اول مسابقه با حضور در جایگاه تماشاگر بازی امیدها و بزرگسالان فوتبال کشورمان بود در وقت سوم به کنار زمین آمد و تیمش را هدایت کرد. پیش از آغاز وقت سوم نکات فنی را به شاگردانش متذکر شد.

علی کریمی پس از آنکه با رضا نوروزی تعویض شد، در کنار دیگر بازیکنان حضور نیافت و با حضور روی نیمکت تماشاگر ادامه مسابقه بود.

تعدادی از خبرنگاران شبکه‌های تلویزیونی برای پوشش خبری مسابقه با مسئول رسانه‌ای تیم ملی به مجادله پرداختند و گفتگویی نه چندان دوستانه با این مسئول تیم ملی داشتند!