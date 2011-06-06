دیدار تیم ملی فوتسال ایران با رومانی

عزیز حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: با توجه به لغو دیدار تیم ملی فوتسال ایران با اوکراین که قرار بود در ارومیه برگزار شود، فدراسیون فوتبال بازی تیم ملی فوتسال رومانی با تیم ملی کشورمان را جایگزین این دیدار کرده است .

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم همزمان با حضور تیم رومانی در ارومیه، با شرکت تیم ملی کشورمان تیم منتخب آذربایجان غربی و یکی از چهار تیم جمهوری آذربایجان، ترکیه و کرواسی مسابقات چهار جانبه ای را برگزار کنیم .

ارومیه میزبان مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی از نامزدی شهر ارومیه برای برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا در بهمن امسال خبر داد و افزود: به این منظور فرمهای ارسالی کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص وضعیت امکانات شهر ارومیه از جمله هتلها و سالنها تکمیل و به این کنفدراسیون تحویل داده شده است .