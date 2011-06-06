پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخاب علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت بر خلاف منافع ملی کشور است، افزود: علی آبادی یک بار به مجلس به عنوان گزینه وزارت نیرو مطرح شد اما نمایندگان ملت به وی رای اعتماد ندادند، لذا حضور ایشان به عنوان سرپرست وزارت نفت هیچ توجیه کارشناسی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی علی آبادی را گزینه احتمالی دولت برای تصدی وزارت نفت دانست و اظهار داشت : انتخاب علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت با توجه به جایگاه کلیدی این وزارتخانه در اقتصاد کشور و تزلزل مدیریتی این وزارتخانه در سال های اخیر، حتی در صورتی که وی به عنوان گزینه احتمالی وزارت انرژی نیز مطرح نباشد اشتباهی استراتژیک از سوی رئیس جمهور است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه وکلای ملت یک بار عدم اعتماد خود به علی آبادی را برای حضور در وزارت نیرو اعلام کرده اند بنا براین در صورتی که نمایندگان با با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در غالب وزارت انرژی موافقت کنند معرفی علی آبادی به عنوان گزینه وزارت انرژی موج جدیدی از اختلافات را میان دولت و مجلس ایجاد خواهد کرد.