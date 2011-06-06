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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

کشاورز در گفتگو با مهر:

برخی افراد مورد حمایت‌های زیادی قرار می‌گیرند اما از جوانان حمایت نمی‌شود

برخی افراد مورد حمایت‌های زیادی قرار می‌گیرند اما از جوانان حمایت نمی‌شود

محمدعلی کشاورز که قرار است با نمایش "مستنطق" رضا کریم‌خانی به صحنه تئاتر بازگردد با اشاره به مشخص نبودن زمان و مکان اجرای نمایش تصریح کرد که مسئولان و مدیران از برخی افراد حمایت‌های زیادی می‌کنند اما در این بین از جوانان تئاتری حمایتی نمی‌شود.

کشاورز که قصد دارد بعد از 32 سال دوری از صحنه تئاتر با نمایش "مستنطق" روی صحنه حاضر شود درباره وضعیت اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: هنوز زمان و مکان اجرا مشخص نیست و رضا کریم‌خانی کارگردان نمایش در حال پیگیری از مرکز هنرهای نمایشی است تا این وضعیت مشخص شود.

وی تصریح کرد: مسأله بودجه و حمایت از این جوانان خیلی مهم است. متأسفانه از برخی افراد حمایت‌های بالایی می‌شود ولی از این جوانان و عاشقان تئاتر که به سراغ سینما و تلویزیون هم نمی‌روند حمایتی نمی‌شود.

این بازیگر برجسته و تأثیرگذار سینما، تئاتر و تلویزیون ایران تأکید کرد: اگر تئاتر نداشته باشیم سینما و تلویزیونی هم وجود نخواهد داشت. مسئولان برای رشد فکری مردم و جامعه باید از تئاتر حمایت کنند.

کشاورز با اشاره به مضمون اجتماعی نمایش "مستنطق" اظهار امیدواری کرد با این اثر نمایشی آخرین حضور خود را بر صحنه تئاتر ایران تجربه کند.

کشاورز طی سال‌های گذشته در نمایش‌های متعددی همچون "آنتیگون"، "آندورا"، "ادیپ شهریار"، "بازی استریندبرگ"، "دایی وانیا"، "عاشق مترسک" و "لبخند باشکوه آقای گیل" به ایفای نقش پرداخته است.

کد مطلب 1328562

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