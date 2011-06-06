فرهنگسرای جهان در کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سیف الهی در نشست اعضا شورا، اظهار داشت: فرهنگسرای جهان در روز 23 خرداد ماه که مصادف با ولادت امام محمد تقی(ع) است به بهره برداری خواهد رسید.

سیف الهی با بیان اینکه روزانه 800 نفر از بانوان کرمانی از مجموعه فرهنگی، ورزشی، تفریحی پارک عفاف استفاده می کنند گفت: با استقبال خوب بانوان، در احداث مجموعه های جدید انگیزه بیشتری پیدا می کنیم.

وی با اشاره به رضایت شهروندان از مجموعه پارک عفاف گفت: ایجاد چنین مجموعه هایی در ایجاد شور و نشاط در بانوان کرمانی بسیار موثر است.

وی گفت: شهروندان از طریق رسانه های جمعی مانند رادیو از این اقدام تشکر کرده اند.

فرهنگسرای جهان توسط خانواده شاعره مرحومه بانو فاطمه جهانگرد و مشارکت شهرداری کرمان آماده بهره برداری است.

در این جلسه مصوبه های کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و تصویب شد.