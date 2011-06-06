باید زمینه حضور حداکثری مردم کرج در انتخابات مجلس فراهم شود

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر بی طرفی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گقت: تمام توان خود را برای برگزاری هرچه با شکوه تراولین انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از تشکیل استان البرز بکارخواهد گرفت.

وی اظهار داشت: با نزدیک شدن به زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روزشمار این انتخابات آغاز شده است که باید با اطلاع رسانی شفاف از اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته زمینه های لازم برای حضور فعال و پرشور مردم فراهم شود.



وی افزود: حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی زمینه ساز رشد و توسعه کشور است که باید بیش از پیش مورد توجه و عنایت مردم قرار گیرد.



فرماندار ویژه کرج همچنین با اشاره به اینکه این انتخابات می تواند موجبات رشد روزافزون استان تازه تاسیس البرز را فراهم کند، خاطر نشان کرد: استان البرز وشهرستان کرج دوره حساسی را پشت سر می گذارد مردم باید با رصد کردن سوابق وعملکرد کاندیداهای حاضر در این دوره، انتخابی بر اساس آگاهی داشته باشند تا نمایندگانی بر صندلی های این مجلس تکیه زنند که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با احراز شرایط لازم بتوانند گامی مهم در راستای بهبود وضعیت کشوروشهرستان کرج بردارند.



ایران نژاد تاکید کرد: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات فصل تازه ای در سطح شهرستان آغاز شده است که باید با رعایت اصول و قوانین موجود علاوه بر گرم کردن تنور انتخابات زمینه های حضور سالم و فعال تمامی کاندیداها در سطح استان و شهرستان فراهم شود.



