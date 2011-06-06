سیدمهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موفقیتم در فوتبال را مدیون باشگاه صبای قم و مدیران و مربیان پرتلاش این تیم می‌دانم که برای صبا زحمات زیادی را متحمل شده‌اند تا این تیم در رقابت‌های مختلف حضور و به دنبال آن عملکرد موفقی داشته باشد.



وی تصریح کرد: خوشحالم از اینکه با اعتماد کادر فنی تیم ملی فوتبال جوانان، می‌توانم تیم کشورم را در اردوهای مختلف این تیم در راه آماده‌سازی برای شرکت در رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا همراهی کنم و در این راه از هیچ کوششی برای رسیدن به موفقیت فرو گذار نمی‌کنم.



ملی‌پوش تیم فوتبال جوانان صبای قم با اشاره به آغاز تمرینات تیم ملی جوانان کشور اظهار داشت: تمرینات تیم ملی جوانان برای کسب آمادگی بیشتر به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی جوانان فوتبال آسیا، از اردیبهشت ماه در تهران استارت زده شد.



وی اضافه کرد: این مرحله از تمرینات تیم جوانان در حالی در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد که تا بازیکنان دعوت شده زیر نظر کادر فنی تمرین کردند، ضمن اینکه در این مدت بازیکنان دعوت شده از سوی مربیان تیم ملی مورد سنجش قرار گرفتند تا میزان آمادگی آنها ارزیابی شود.



صعود به لیگ برتر با امیدهای صبا خاطره بسیار خوبی بود



حسینی با اشاره به وضعیت تیم باشگاهی خود در مسابقات جوانان باشگاه‌های کشور گفت: خوشبختانه صعود به لیگ برتر با امیدهای صبا خاطره بسیار خوبی بود زیرا هم با تیم‌ جوانان و هم با تیم امید صبا امسال در رقابت‌های لیگ جوانان و امید فوتبال باشگاه‌های کشور حضور یافتم و توانستیم جواز حضور در مرحله پایانی لیگ دسته اول جوانان را به دست آوریم.



وی همچنین با اشاره به موفقیت تیم امید صبای قم در کسب جواز صعود به لیگ برتر رده سنی امید باشگاه‌های کشور اظهار داشت: دیدارهای مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه‌های کشور در قم برگزار شد که خوشبختانه با تمام توان عنوان قهرمانی و سرگروهی را به دست آوردیم و به لیگ برتر این رده سنی صعود کردیم.



برای حضور مقتدرانه در لیگ برتر امیدهای کشور آماده می‌شویم



ملی پوش تیم فوتبال جوانان صبای قم با بیان اینکه در حال حاضر تلاش می‌کنیم با بهبود آمادگی خود برای حضوری مقتدارانه‌تر در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور آماده شویم، ابراز داشت: بعد از تیم نوجوانان صبا، تیم امید نیز به لیگ برتر صعود کرده است و امیدواریم تیم جوانان نیز با موفقیت در مرحله نهایی فوتبال جوانان باشگاه های کشور به این مهم دست یابد.



وی تأکید کرد: صبای قم برای موفقیت در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور ظرفیت بسیار خوبی دارد، اما تا قبل از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور و همچنین جوانان کشور، نیاز داریم تا بازی‌های تدارکاتی مفیدی نیز انجام دهیم.



در مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه‌های کشور که با شرکت پنج تیم در قم برگزار شد، صبای قم با کسب صدرنشینی همراه با تیم ماشین سازی تبریز موفق به صعود به لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور شد.

