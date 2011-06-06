فضای نقد در رسانه های البرز نباید محدود شود

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: جایگاه خبرنگاران مهم و به طور کلی فعالان عرصه خبر و رسانه و اطلاع رسانی اهمیت دارد و جامعه اطلاع رسانی نمایندگان افکار عمومی به شمار می روند و چشم بینای مردم بر عملکرد همه مسئولان هستند که پویایی و تقویت بنیه فعالیت فعالان این عرصه زمینه بهبود عملکرد مسئولان و تسریع روند رشد و کاهش ضریب خطای مجریان و دستگاهها را فراهم می آورد.

وی افزود: ارزیابی عملکرد فعالان عرصه خبر در شهرستان کرج مثبت بوده و نباید برخی به دنبال محدود کردن فعالیت رسانه ها در حوزه نقد و انتقاد و ارائه پیشنهاد باشند؛ هر چند این امر نیز نباید موجب خروج رسانه ها از چارچوب قانون، نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری شوند و فعالیت آنها حتی در حوزه نقد و نظارت به نمایندگی از افکار عمومی می بایست در چارچوب های موجود و قوانین جاری صورت پذیرد که خوشبختانه در شهرستان کرج غالب رسانه ها در همین چارچوب فعالیت می کنند.

گروسی عنوان کرد: کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی خبرنگاران و سفیران خبر شهرستان کرج هستند و رسانه های کرج بی تردید یکی از ارکان تحقق تشکیل استان البرز به شمار می روند و بدون فعالیت و دلسوزی آنها شاید این مهم سالها به تاخیر می افتاد، از این رو تقویت رسانه ها به ویژه به ویژه از نظر اقتصادی و معیشتی موجبات تقویت انعکاس کاستی ها، کمبودها و ارائه پیشنهادها و انتقادهای سازنده تر می شود و مانع از انحرافات احتمالی برخی رسانه ها می شود.

مطالبات خبرنگاران پیگیری می شود

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج ابراز کرد: مشکل مسکن، تهیه دفاتر فعالیت و حقوق و مزایا را از مهمترین نیازهای رسانه ها و خبرنگاران در شهرستان کرج و استان البرز است که با تشکیل استانداری و راه اندازی خانه مطبوعات که به زودی محقق خواهد شد و مسئولان عالی رتبه استان می بایست نسبت به رفع مشکلات این فعالان اقدام کنند که با وجود استانداری فهیم و مدبر و نمایندگان مجلس پیگیر تحقق این مهم چندان دور از دسترس نیست چرا که ایشان نظر مساعد و توجه ویژه ای به تقویت بنیه حرفه ای خبرنگاران و روزنامه نگاران دارند.

وی ادامه داد: مطبوعات و رسانه های محلی و استانی همواره با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند و در استان البرز نیز بنیه فعالیت حرفه ای آنها با چالش جدی در این زمینه مواجه هستند.

گروسی افزود: ارزش فعالیت های رسانه ها قابل سنجش و قیمت گذاری نیست و رفع مشکلات آنها کمک به خود ما مسئولان و جامعه است که عملکرد ها را بهبود ببخشیم .

وی بیان کرد: رفع مشکل مسکن خبرنگاران مهمترین نیاز اساسی آنهاست و مسئولان استان می باید با اختصاص زمینی مناسب و ارزشمند و اختصاص تسهیلات ویژه ساخت، بخشی از زحمات این فعالان را پاسخ دهند که در این زمینه مساعدت سازمان مسکن و شهرسازی و استانداری البرز مورد نیاز می باشد.

گروسی افزود: برخی از مسئولان نیز نباید از مشکلات اقتصادی خبرنگاران سوء استفاده کنند و بخواهند که روند اطلاع رسانی را کانالیزه و سانسور تره کنند چرا که این امر موجب زیرزمینی شدن کمبودها و مشکلات و عقب ماندگی استان می شود.