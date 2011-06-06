به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاکستان آبزرور، تصمیم به برگزاری این همایش در ششمین مجمع جهانی اقتصاد اسلامی که سال گذشته در کوالالامپور مالزی برگزار شد اتخاذ شده است.

دولت قزاقستان مقدماتی برای برگزاری این همایش در قصر استقلال تدارک دیده و از بیش از 150 سخنران داخلی و خارجی دعوت کرده است.

هفتمین مجمع جهانی اقتصاد اسلامی با حضور نخست وزیر قزاقستان افتتاح می‌شود و دربرگیرنده جلسات بحث و گفتگو نمایشگاهی از فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه سازمان کنفرانس اسلامی و نشستهای موازی درباره بانکداری اقتصاد اسلامی توسعه زیرساختی و انرژی جایگزین خواهد بود.

موضوع هفتمین مجمع جهانی اقتصاد اسلامی " رشد جهانی شدن: ارتباط، رقابت، همکاری" است. کشورها صرفاً بایکدیگر ارتباط ندارند آنها بایکدیگر به رقابت و همکاری در فضایی سالم می‌پردازند و در این میان رشد و رفاه مادی به جای محصور شدن در برخی کشورها در منطقه توسعه می‌یابد.

براساس اظهارات رئیس کنونی مجمع جهانی اقتصاد اسلامی، هفتمین نشست مجمع امیدوار است بتواند بر این حقیقت که جهانی شدن چالشهای جدیدی را به همراه می آورد مورد تأکید قرار دهد.