زمان وقت دهی محاکم گلستان با تعداد پرونده ها تناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر شنبه در دومین نشست قضایی، روسا و دادستانهای حوزه های قضایی استان افزود: با مدیریت زمان وقت دهی ، علاوه بر حفظ کیفیت ، سرعت رسیدگی به پرونده ها را نیز افزایش دهند.

احمد فاضلیان گفت: برغم سیاست های دستگاه های قضایی برای کاهش مانده پرونده ها در شعب ، عوامل فراسازمانی مانند تصمیمات ناپخته سایر نهاد ها ، سبب روند صعودی ورود پرونده به دادگستری ها شده است که این امر تلاش بیشتر و اتخاذ تدابیر ویره از سوی روسای دادگستریها و قضات را برای ایجاد تعادل بین ورودی و مختومه پرونده ها جلوگیری از رسوب پرونده ها در شعب، را می طلبد.

وی با اشاره به طرح پالایش پرونده ها در دادگستری های استان، ابراز امیدواری کرد که حداکثر تا پایان هفته قوه قضاییه، آرشیو الکترونیک پرونده های غیرضرور در دادگستری استان به اتمام برسد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در استان گفت: باید با تشکیل این معاونت و حمایت روسای دادگستری ها ، برنامه های پیشگیری از جرم ، به صورت عملی ، ورود پرونده به شعب دادگاه ها و دادسراها را کاهش دهد.

فاضلیان از تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در آینده نزدیک در همه حوزه های قضایی استان خبر داد و افزود: این شورا با حضور نمایندگانی از دستگاه های مرتبط در امر پیشگیری، به منظور تعامل و تعریف راهکارهای علمی و عملی، مطابق با استاندارد های هر حوزه قضایی تشکیل خواهد شد.