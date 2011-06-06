تایید سوابق تحصیلی کنکوریهای دانشگاه آزاد از امروز تا 21 خردادماه

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوطلبان آزمون سراسری سال 1390 دانشگاه آزاد اسلامی که لازم است از امروز دوشنبه 16 خردادماه جهت تعیین وضعیت "کد پیگیری سوابق تحصیلی" به ادارات آموزش و پرورش منطقه اخذ دیپلم خود مراجعه کنند، در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.net اعلام شد.

شرکت تمام داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی که در آزمون سراسری این دانشگاه ثبت نام کرده اند، منوط به اخذ کد پیگیری سوابق تحصیلی با تایید وزارت آموزش و پرورش است.

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد تمام داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی شامل دیپلم های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که مدرک دیپلم خود را طی سالهای 84 تا 89 اخذ کرده اند، می بایست به منظور شرکت در آزمون سراسری رشته های غیرپزشکی و علوم پزشکی سال 1390 کد پیگیری سوابق تحصیلی خود را با تایید وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند.

براساس بررسی های بعمل آمده در مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش، عده ای از داوطلبان که به صورت مشروط و یا خودآزمایی ثبت نام و یا سال اخذ دیپلم خود را اشتباه وارد کرده اند، در نتیجه کد پیگیری سوابق تحصیلی نداشته و یا توسط سیستم های وزارت آموزش و پرورش شناسایی نشده اند؛ بنابراین، براساس مصوبه پانزدهمین جلسه کارگروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو مقرر شد اینگونه داوطلبان پس از مراجعه به سایت مرکز آزمون با نشانی www.azmoon.net از تاریخ 16 تا 21 خردادماه جاری در صورت مشاهده نام و مشخصات خود در این سایت به منطقه اخذ دیپلم خود در آموزش و پرورش مراجعه و وضعیت سوابق تحصیلی خود را مشخص و تایید کنند.

در صورت مراجعه داوطلبان به مناطق آموزش و پرورش، منطقه ذیربط رسید یا تاییدیه رفع مشکل جهت اطمینان خاطر به داوطلبان ارائه می کند. همچنین، براساس مصوبه کارگروه در صورت عدم مراجعه و پیگیری شخص داوطلب در این خصوص برای این دسته از داوطلبان کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد.