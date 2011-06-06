دو هزار سکه عتیقه تقلبی در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن کرمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز اصفهان در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری بیش از دو هزار عدد سکه عتیقه تقلبی را کشف و ضبط کردند.

وی اظهار داشت: ماموران انتظامی فرماندهی شهرستان نطنز در زمان گشت‌زنی در محور کاشان ـ اصفهان، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، دو هزار و 129 عدد سکه عتیقه تقلبی که به طور ماهرانه‌ای درون خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه راننده و سرنشینان خودرو دستگیر و خودروی آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سردار کرمی اضافه کرد: در بازجویی‌های صورت گرفته از متهم مشخص شد که متهمان در پی دریافت یک پیام مبنی بر فروش سکه‌های عتیقه اقدام به تماس با فروشندگان و خریداری سکه‌ها کرده‌اند و از تقلبی بودن آنها و کلاهبرداری که شده نیز اطلاعی ندارند.

وی با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده‌اند، بیان داشت: هشدارهای پلیس در مورد شناخت طرف معامله و معامله نکردن با افراد ناشناس و طمع سود فراوان از مواردی است که باید مدنظر شهروندان قرار گیرد تا مورد سوء استفاده افراد شیاد و فرصت طلب قرار نگیرند.

دستگیری چهار مامور نما در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: چهار مامور نما که قصد اخاذی از یک دامدار را داشتند با تماس به موقع وی و حضور سریع ماموران پلیس اصفهان در محل دستگیر شدند.

وی افزود: در پی تماس یک دامدار با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر اینکه چهار نفر با حضور در دامداری وی تحت عنوان مامور قصد اخاذی از وی را دارند، موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

کرمی اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع، ماموران سریعا به محل مذکور اعزام شدند و این چهار نفر را قبل از اینکه فرصتی برای فرار داشته باشند در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهمان که رضا ـ ش، 37 ساله، مراد- ص، 30 ساله، محمدرضا- ز، 23 ساله و سعید– الف، 25 ساله نام دارند، پس از انتقال به یگان انتظامی صراحتا به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود از این اقدام را اخاذی عنوان کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، به شهروندان توصیه کرد: هنگام مراجعه مامور به آنان قبل از هر اقدامی کارت شناسایی از مامور درخواست کنند و در صورت مشکوک بودن موارد، ضمن حفظ خونسردی سریعاً از طریق شماره تلفن 110 مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا اقدام قانونی انجام شود.