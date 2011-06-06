نمایش لیزری بر فراز آسمان هاوایی/ تاباندن لیزر به قلب کهکشان

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه گذشته پروژه تنظیم و تطبیق لیزری در رصدخانه کک 1 به دومین تلسکوپ این مجموعه توانایی مقابله با انحرافات و خطاهای ناشی از اتمسفر زمین را داد.

در تصویر جدیدی که از سه تلسکوپ از 12 تلسکوپ این رصدخانه در ارتفاعات "مائونا کی" در هاوایی به ثبت رسیده است، دو تلسکوپ دوقلوی کِک و تلسکوپ ژاپنی سوبارو به همراه لیزرهای انطباقی خود در حال رصد آسمانها هستند.

لیزر ضخیم تر پرتوی است که به قلب کهکشان راه شیری تابیده شده است

"اندرو کوپر" مهندس الکتریک رصدخانه کک، این تصویر را از مکان یکی دیگر از تلسکوپهای رصدخانه، یعنی تلسکوپ فروسرخ بریتانیا در لبه ارتفاعات مائونا کی به ثبت رسانده است.

وی با ترکیب 23 عکس که هر یک برای یک دقیقه نوردهی شده بودند تصویری پویا را خلق کرده است که می توان در آن حرکت ستاره ها را مشاهده کرد در حالی که لیزرهای زردرنگ دل تاریک آسمان شب را شکافته اند.

به گفته وی در حین عکاسی از این منظره، لیزر تلسکوپ کِک 2 از بالای دوربین به قلب کهکشان راه شیری تابانده شده است. همزمان با چرخش زمین طی این 23 دقیقه پرتو لیزر بر روی مرکز کیهانی کهکشان راه شیری متمرکز باقی ماند و از این رو در تصویر این پرتو لیزری به نظر نسبت به دو پرتو لیزری تلسکوپهای کک 1 و سوبارو ضخیم تر به نظر می آید.