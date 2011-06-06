به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشست اختصاصی با حضور مسئولان و مدیران کل اوقاف وامور خیریه قم و سازمان میراث فرهنگی وگرشگری قم در جوار حرم مطهر امامزاده هادی‌(ع) واقع در روستای وشنوه از توابع بخش کهک با توافق مدیران هر دو دستگاه مبلغ چهار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه این بقعه متبرکه اختصاص یافت.



در این نشست مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به موقعیت جغرافیایی بخش کهک و وجود 19 بقعه متبرکه دراین بخش به لزوم توسعه بقاع متبرکه این منطقه تأکید کرد.



حجت الاسلام غلامرضا ناظمی به حضور چشمگیر زائرین و علاقمندان به ساحت مقدس اهل بیت‌(ع) بویژه با فرا رسیدن فصل گرما در آستان مقدس امامزاده هادی(ع) که در روستای ییلاقی و خوش آب و هوای وشنوه قرارگرفته اشاره کرد و توسعه این بقعه متبرکه را در راستای خدمت رسانی به زائرین بزرگوار امری شایسته و لازم عنوان کرد.



وی همچنین به تشریح برخی اقدامات این اداره کل در راستای توسعه بقعه امامزاده هادی‌(ع) از جمله تعمیر و مرمت بقعه و گنبد با همکاری سازمان میراث فرهنگی، تملیک وتسطیح اراضی اطراف، ساخت زائر سرا و سرویس بهداشتی و سایر موارد پرداخت.



در این نشست با توجه به مسائل مطرح شده و با توافق و مساعدت دو دستگاه مقرر شد مبلغ چهار میلیارد ریال جهت ساخت 7 باب کمپینگ مجهز، 15 مورد آلاچیق، دو سرویس بهداشتی زنانه و مردانه و همچنین محوطه سازی و ایجاد فضای مطلوب برای حضور زائرین در محوطه مجاور بقعه امامزاده هادی (ع) تا نهایتا پایان تیرماه سال جاری ساخته شده و به بهره برداری برسد‌.



امامزاده هادی‌(ع) از احفاد امام سجاد‌(ع) بوده که در قرن پنجم هجری در این بقعه مدفون شده و بنای این بقعه که از بناهای دوره صفویه است، جزو آثار ملی و تاریخی بوده که در سال 1380 به ثبت رسیده است.



در جوار این امامزاده بزرگوار چهار امامزاده دیگر به نام‌های ستی شهربانو، حلیمه خاتون، رقیه خاتون و زینب خاتون نیز مدفون هستند.



بقعه امامزاده هادی‌(ع) در 32 کیلومتری جنوب غربی شهر کهک در منطقه‌ای خوش آب و هوا واقع شده و از مرکز قم 67 کیلومتر فاصله دارد‌.