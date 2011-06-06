اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدریپور افزود: نخستین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران به مناسبت هفته میراث فرهنگی و موزه در فولادشهر اصفهان افتتاح شد.
وی اظهار داشت: موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران با تلاش داریوش پبدانی، فردی علاقمند و دوستدار کتب و آثار ارزشمند خطی که نزدیک به دو دهه در خصوص جمعآوری این آثار فعالیت مستمر و مداوم داشته است، راهاندازی شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 300 نسخه کتاب خطی نفیس شامل قرآنهای خطی و نسخ علمی و ادبی از دوران مختلف تاریخی در این مجموعه موجود است.
وی اضافه کرد: اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی با حضور امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر فولادشهر و جمعی از انجمنهای دوستداران میراث فرهنگی به خصوص انجمن میراثبانان زاینده رود شهرستان لنجان افتتاح شد.
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