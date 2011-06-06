  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

در اصفهان/

اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران افتتاح شد

اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران افتتاح شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران در اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری‌پور افزود: نخستین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران به مناسبت هفته میراث فرهنگی و موزه در فولادشهر اصفهان افتتاح شد.

وی اظهار داشت: موزه خصوصی کتب و نسخ خطی ایران با تلاش داریوش  پبدانی، فردی علاقمند و دوست‌دار کتب و آثار ارزشمند خطی که نزدیک به دو دهه در خصوص جمع‌آوری این آثار فعالیت مستمر و مداوم داشته است، راه‌اندازی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 300 نسخه کتاب خطی نفیس شامل قرآن‌های خطی و نسخ علمی و ادبی از دوران مختلف تاریخی در این مجموعه موجود است.

وی اضافه کرد: اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی با حضور امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر فولادشهر و جمعی از انجمن‌های دوست‌داران میراث فرهنگی به خصوص انجمن میراث‌بانان زاینده رود شهرستان لنجان افتتاح شد.

کد مطلب 1328665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها