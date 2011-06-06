به گزارش خبرنگار مهر، آرش افشین بازیکن تیم فوتبال امید کشورمان پس از دیدار مقابل تیم ملی بزرگسالان گفت: بازی خوبی داشتیم. به عقیده من بعد از لغو اردوی آماده سازی در اوکراین این بازی تدارکاتی یک مسابقه آماده سازی خوب برای تیم ما بود.

وی تجربه را از عوامل برتری تیم فوتبال بزرگسالان کشورمان مقابل امیدهای فوتبال ایران خواند و گفت: متاسفانه ما پیش از حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو هم با مشکلاتی مواجه بودیم و نتوانستیم بازیهای دوستانه خوبی داشته باشیم. این بار هم تیم امید با همان مشکلات دست به گریبان است و به علت مشکلات خروج از کشور بازیکنان و مسایلی از این دست نتوانستیم آن طور که باید و شاید خود را آماده کنیم. امیدوارم تیم ملی بتواند مقابل عراق به نتیجه لازم دست یافته و این مرحله از مسابقات انتخابی المپیک را با موفقیت طی کند.

میلاد زنیدپور بازی دوستانه مقابل تیم امید را یک بازی تدارکاتی خوب برای هر دو تیم خواند و گفت: بازی خوبی بود که باعث هماهنگی هرچه بیشتر بازیکنان دو تیم شد. بعد از سه هفته تمرین یک بازی تدارکاتی مناسب را پشت سر گذاشتیم که فکر می‌کنم به تیم امید خیلی کمک کرد.

وی از اظهار نظر در خصوص کارلوس کی‌روش خودداری کرد و گفت: نمی توانیم در مورد عمکرد کارلوس کی روش اظهار نظر کنیم چرا که او به تازگی به فوتبال ایران آمده و باید به این مربی لازم زمان را بدهیم.

وی در خصوص مشکلات خروج از کشور بازیکنان تیم امید نیز گفت: من 4 یا 5 سال است که عضو تیم ملی هستم با این حال در بیشتر اوقات ما بازیکنان با این مشکلات دست و پنجه نرم کرده‌ایم که امیدوارم یک بار برای همیشه این مشکل برطرف شود.

ایمان موسوی مهاجم فوتبال امید کشورمان نیز در خصوص عملکرد این تیم مقابل تیم ملی بزرگسالان گفت: فکر نمی‌کردم مقابل بزرگسالان اینقدر خوب بازی کنیم. این بازی از نظر فنی یک بازی خوب برای ما بود و فکر نمی‌کردم این گونه عمل کنیم.

وی بازی مقابل تیم بزرگسالان را مایه افتخار خود خواند و گفت:‌ در خصوص مشکلات تیم امید نمی‌دانم چه باید بگویم اما اطمینان دارم با حضور بازیکنانی چون احسان حاج صفی، کریم انصاری فر و ... می‌توانیم مقابل تیم عراق به نتیجه برسیم.

سعید دقیقی دیگر بازیکن تیم ملی بزرگسالان کشورمان نیز در خصوص دیدار این تیم مقابل امیدهای ایران گفت: این یک مسابقه ارزشیابی برای بازیکنان تیم امید و بزرگسالان بود به همین خاطر بازیکنان هر دو تیم انگیزه زیادی داشتند تا توانایی‌های خود را به مربیان نشان دهند.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم انگیزه بازیکنان تیم امید بیشتر بود که می‌خواستند خود را مقابل بازیکنان بزرگسال نشان دهند. فکر می‌کنم آنها محک خوبی در این مسابقه خوردند.

دیدار تیم های فوتبال بزرگسالان و امید کشورمان صبح امروز دوشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی تهران با پیروزی یک بر صفر شاگردان کارلوس کی روش به پایان رسید.