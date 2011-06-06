خادمان بقاع متبرکه مازندران به لباس خدام ملبس می شوند

حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای خدمات دهی و پذیرایی از مسافران و زائرین بقاع متبرکه و همچنین شناسایی خادمین از طریق پوشش ظاهری، خادمین بقاع متبرکه ملبس به لباس فرم خادمین می شوند.

وی افزود: طبق دستور العمل معاونت بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف کشور خادمین بقاع متبرکه باید به لباس فرم متحد الشکل ملبس شوند و ادارات اوقاف وامور خیریه باید به تعداد مورد نیاز هر خادم بقعه نسبت به تهیه این لباس اقدام کنند.

سهرابی گفت: ملبس شدن خادمین به لباس فرم متحد الشکل می تواند جهت تکریم زائرین و مسافران ازقبیل دسترسی و شناسائی به خادمین، شناسائی خادمین بی نظم از طریق نام و نام خانوادگی مندرج در لباس و ... مثمر ثمر باشد.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران همچنین از آمادگی بقاع و اماکن متبرکه مازندران در پذیرایی از مسافران و زائرین تابستانی خبر داد و افزود: با آماده‌سازی صورت گرفته مسافران و زائران می‌توانند از ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی این اماکن استفاده کنند.

سهرابی ارائه خدمات رسانی را از سوی خادمان بقاع و امامزادگان مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام تابستان و ورود مسافران به استانی که نخستین مرکز شیعی در کشور بوده است لازم است به بهترین نحو پذیرایی و خدمات رسانی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری بیشترین مسافران بومی استان و کشور در مجاورت امامزادگان بودند، گفت: امسال بر اساس امکان سنجی، نیاز و استقبال مسافران تدابیری در برنامه‌ها اندیشیده شد تا در کنار اماکن متبرکه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، معنوی و اقتصادی که موجب جذب گردشگر می‌شود فراهم شود.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: بقاع و اماکن متبرکه مازندران از لحاظ بهداشتی و نظافت همه جانبه که بتواند شأن و جایگاه یک مکان الهی را داشته باشد مورد توجه قرار می گیرد.



وی با اشاره به اجرای طرح نشاط معنوی در ایام تابستان در بقاع متبرکه افزود: برنامه ریزی جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان در استان در اولویت فعالیت های فرهنگی قرار و به همین منظور اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران برنامه های جامع و مفیدی را در سطح استان در فضای معنوی امامزادگان پیش بینی نموده است .

وی اهداف برگزاری طرح نشاط معنوی را ایفای نقش فعال در جهت قطب فرهنگی بقاع متبرکه- بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان- تقویت بنیه های اعتقادی و مذهبی قشر نوجوان و جوان با استفاده از فضای معنوی امامزادگان- ترویج اندیشه های ناب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و تبلیغ و ترویج فعالیتهای فرهنگی و آموزشی امامزادگان و بقاع متبرکه دانست.

سهرابی گفت: مهلت ثبت نام در طرح نشاط معنوی تا 3 تیر ماه است که افراد علاقمند می توانند با مراجعه به ادارات اوقاف وامور خیریه در سطح شهرستانها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران تصریح کرد: مخاطبین این طرح دانش آموزان دختر و پسر از هشت تا 16 سال است و کلاسها بصورت تفکیک شده برگزار می شود.