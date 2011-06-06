زمین چمن اشتهارد کرج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این امر به همت اداره کل تربیت بدنی استان البرز و در راستای افزایش رفاه ساکنان این منطقه صورت گرفته است.

زمین فوتبال چمن مصنوعی شهید ملامحمدی اشتهارد با حضور نیسیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش و تحقیقات سازمان تربیت بدنی و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

در این مراسم علی فیروزگاه مدیرکل کل تربیت بدنی استان البرز در سخنانی بر اهمیت ورزش و پروژه های افتتاح شده در سالروز گرامیداشت آزادی خرمشهر تاکید کرد.

وی افزود: امروز ورزش استان البرز با تلاش و جدیت همکاران در این سازمان روند رو به رشدی داشته و امید است با افتتاح پروژه های ورزشی در استان به استانداردهای مورد نظر دست یابیم.

پروژه زمین چمن اشتهارد کرج در متراژ هشت هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 5500 میلیون ریال در سال 89 آغاز شده است.