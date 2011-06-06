فیلم "مرهم" با حمایت معاونت سینمایی ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا داودنژاد کارگردان فیلم "مرهم" طی سخنانی اعلام کرده که معاونت سینمایی از این فیلم حمایت نکرده و حتی در تولید این فیلم مانع تراشی کرده است، که فارابی در این خصوص توضیحاتی ارائه می دهد.
- فیلم "مرهم" علیرغم تولید به شیوه ویدیویی، علاوه بر استفاده از امکانات موسسه رسانههای تصویری، مبلغ 106 میلیون تومان طی دو مرحله از تسهیلات وام بنیاد سینمایی فارابی بهره گرفته و قرارداد آن در بنیاد موجود است. باید توجه داشت که حمایت های بنیاد سینمایی فارابی و موسسه رسانههای تصویری بر اساس اهداف و سیاستهای معاونت امور سینمایی و از محل اعتبارات این معاونت به فیلم "مرهم" اختصاص یافته است.
- همانطور که آقای داودنژاد اشاره کردهاند مسئولان سینمایی تمایل داشتند فیلم "مرهم" در جشنواره به نمایش درآید. اما طبیعی است که هیئت انتخاب و هیئت داوران جشنواره دارای آرای مستقل هستند و عدم حضور این فیلم در بخش مسابقه درست یا نادرست گواه استقلال داوران است که متاسفانه برخی از افراد خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا غیر آگاهانه بر خلاف این واقعیت حرف میزنند.
- نظر به هماهنگیهای که بین مسئولان فرهنگی صورت گرفته، فیلم "مرهم" علاوه بر حمایتهای اشاره شده، از حمایت ویژه نیز از سوی سازمان صدا و سیما برخوردار شده به گونهای که 100 تیزر رایگان در زمان اکران به این فیلم تعلق گرفته است.
به نظر میرسد که برخی از هنرمندان تعاریف خاص خود را از مفهوم حمایت و کمکهای دولتی دارند و در هر جلسه و محفلی با توجه به تعاریف خود ، بانگ اعتراض سر می دهند و با کمال تعجب این کمکهای دولتی را مشکل اصلی سینمای کشور میشمارند. شاید خواست این دوستان فراتر از رقمهای چند صد میلیونی باشد و این حمایتها را به حساب نمیآورند. امیدواریم آقای داودنژاد و سایر دوستان در نگاه و قضاوتهای خود انصاف به خرج دهند.
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