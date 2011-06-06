"باران" مجموعه کامل رباعیات زبردست منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در برگیرنده تمامی رباعیات ایرج زبردست از سال 1374 تا سال 1390 است.

ایرج زبردست که به علت عارضه قلبی تازه ازبیمارستان قلب کوثر شیراز مرخص شده است به خبرنگار مهر گفت: در این مجموعه رباعیاتی نیز بنا به دلایلی جای ندارند که در آینده اگر شرایط فراهم بود آنها را نیز چاپ و منتشر خواهم کرد.

این شاعر رباعی سرا افزود: برای این مجموعه نامهای زیادی در ذهنم بود که بالاخره نام آرام و دل انگیز باران را بر پیشانی آن حک کردم چون بسامد استفاده از کلمه باران در رباعیات من زیاد است.

وی افزود: باران استشمام علاقه من به کلمه است، کلمه هایی که در انتهای اردیبهشت شیراز، خواب عصر و جاده ابریشم می بینند، باران زیباترین نقاشی خدا بر بوم رویاهای من است.

در این مجموعه سیمین بهبهانی، دکتر باستانی پاریزی، پرویز خائفی، منصور اوجی، هوشنگ چالنگی و سید علی صالحی مطالبی در باب رباعیات ماندگارایرج زبردست نگاشته اند.

به گفته زبردست، این کتاب در صورت اخذ مجوز به احتمال زیاد در اواخرمهرماه امسال روانه بازار کتاب خواهد شد.